Австралия ужесточит правила выдачи рабочей визы иностранцам

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bbcrussian.com
вторник, 18 апреля 2017 г. 15:51
Власти Австралии объявили об ужесточении правил выдачи рабочей визы для иностранцев.
© Reuters / Scanpix

Как сообщил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл, это делается для того, чтобы работодатели нанимали на работу больше граждан Австралии.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, ограничения коснутся правил выдачи рабочей визы номер 457. Она как правило использовалась для приема работников в ресторанный бизнес, в медицинские и компьютерные компании.

В основном по ней въезжали в Австралию граждане Индии, Китая и Британии. По мнению некоторых экспертов, данная виза, выдававшаяся иностранным специалистам, служила причиной отказа в работе гражданам Австралии.

Правительство страны планирует ввести в действие вместо этой визы две новые категории виз с более строгими критериями отбора и меньшим списком разрешенных профессий.

"Новая система выдачи виз создана исключительно для защиты национальных интересов", - ззаявил Тернбулл. При этом он подчеркнул, что нынешних владельцев этой визы изменения не коснутся.

Рабочая виза номер 457 выдается австралийскими властями сроком на четыре года. Она позволяет работнику привезти с собой и свою семью.

Из почти 96 тысяч человек, проживавших в Австралии в прошлом году по этой визе, 24,6% составляли граждане Индии, 19,5% - подданные Великобритании и 5,8% - граждане Китая.

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