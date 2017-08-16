Австралия представила два доклада о пропавшем более трех лет назад малайзийском Boeing 777

В среду, 16 августа, выход докладов анонсировало на своем сайте правительственное Австралийское бюро по безопасности транспорта (ATSB). Их подготовили занимающаяся геофизическими исследованиями Геологическая служба Австралии (Geoscience Australia), а также Государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO). Оба учреждения также являются правительственными.

Как объяснил глава ATSB Грег Худ, несмотря на прекращение подводных поисков MH370 в южной части Индийского океана в январе этого года, продолжалась аналитическая работа. По его словам, в подготовленных докладах дан анализ и выводы касательно спутниковых снимков, сделанных 23 марта 2014 года, через две недели после исчезновения лайнера.

Изображения были получены при содействии властей Франции. На них запечатлен район, оказавшийся вне пределов официальной зоны первоначальных поисков с воздуха, но близкий к области подводного поиска.

Эксперты из Геологической службы Австралии проанализировали четыре снимка и обнаружили на них объекты, предположительно искусственные по своему происхождению. "Geoscience Australia определила ряд объектов на спутниковых снимках, которые были классифицированы как, вероятно, изготовленные человеком, — сказал Худ. — Разрешение изображения недостаточно высокое, чтобы быть уверенными в том, относятся ли объекты к MH370 или это другие объекты, которые можно отыскать в океанах по всему миру".

В свою очередь, эксперты CSIRO, учитывая близость обнаруженных на снимках объектов к области подводного поиска, провели исследование дрейфа, чтобы определить примерное местонахождение этих предметов 8 марта 2014 года, то есть в день, когда самолет пропал. Оказалось, что предположительное местоположение объектов на большинстве изображений совпадает с областью, определенной экспертами в ноябре 2016 года.

Худ подчеркнул, что в данном вопросе необходимо проявить осторожность. "Эти объекты не были точно идентифицированы как обломки MH370", — отметил глава ведомства.

Вместе с тем Худ отметил, что "информация Geoscience Australia и CSIRO, вероятно, окажется полезной при планировании каких-либо новых поисков, которые могут осуществляться в будущем". Все полномочия и ответственность за любой последующий поиск сохраняет за собой Малайзия, как государство регистрации воздушного судна, отмечается в сообщении на сайте ATSB.

Семьи пассажиров и членов экипажа настаивают на продолжении поисков

Ранее стало известно, что американская компания Ocean Infinity предложила родственникам пассажиров свои услуги в проведении поисковой операции. Причем фирма пообещала взять плату только в том случае, если обломки лайнера будут обнаружены, рассказала 2 августа агентству Reuters Грейс Натан, мать которой находилась на борту пропавшего самолета .

Замминистра транспорта Малайзии Азиз Каправи подтвердил, что правительство получило соответствующий запрос, однако решение властей еще не вынесено. Представитель Ocean Infinity воздержался от комментария.

Тем временем семьи тех, кто находился на борту Boeing 777, настаивают на том, чтобы правительство Малайзии продолжало искать обломки лайнера. "Почему Малайзия не приняла беспроигрышное предложение по поиску MH370?" — говорится в Twitter международной ассоциации Voice 370, в которую входят семьи пассажиров и членов экипажа пропавшего самолета.

Как отметил главный редактор Airline Ratings Джеффри Томас, "у малайзийцев теперь есть бесплатное предложение от американской геологоразведочной компании Ocean Infinity, которая воспользуется подводными беспилотниками для изучения области поиска, в которой, как предполагается, скорее всего будут находиться обломки MH370". "Малайзия должна теперь действовать быстро, чтобы положить конец мучениям родственников и найти причину этой беспрецедентной катастрофы, в результате которой погибли 239 пассажиров и членов экипажа", — убежден эксперт.

В марте этого года родственники пропавших пассажиров и членов экипажа Boeing 777 сообщили, что учредят частный фонд для сбора средств на организацию независимых поисков обломков лайнера. Отмечалось, что планируется собрать не менее 15 млн долларов. Приступить к сбору средств собирались после того, как правительства Малайзии, Китая и Австралии окончательно откажутся от попыток локализовать место крушения и найти тела пассажиров.

17 января 2017 года спасатели прекратили поисковые работы в зоне предполагаемого падения Boeing 777. При этом в сообщении Совместного координационного центра поисков (JACC), созданного после катастрофы властями трех Австралии, Малайзии и Китая, выражалась надежда, что появится новая информация о самолете и в будущем он будет обнаружен.

В январе 2015 года власти Малайзии признали, что рейс MH370 потерпел катастрофу, а все находившиеся на борту самолета 239 человек погибли. В ходе продолжавшихся почти три года поисков была обследована обширная зона к западу от Австралии общей площадью 120 тыс. кв. км.

Самолет Boeing 777-200 выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур — Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. Приблизительно через два часа после вылета связь с лайнером прервалась. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.