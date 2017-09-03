В "важных пунктах пересадок" будут задействованы "офицеры-координаторы", чьей задачей будет защита австралийских границ, сообщил также Даттон в воскресенье, 3 сентября.
Ожидается, что офицеры-координаторы в аэропортах Дубая, Куала-Лумпура, Джакарты и Сеула будут находиться в тесном взаимодействии с представителями авиакомпаний при оценке "потенциала опасности" пассажиров. Целью таких действий является воспрепятствовать посадке в самолет потенциально опасных лиц, чтобы сделать Австралию "более безопасной", пояснил министр.
Под давлением пользующихся популярностью крайне правых групп и партий националистов австралийское правительство ужесточило законы и правила въезда и иммиграции, а также нормы по предоставлению убежища.
Претендующие на получение убежища должны подать соответствующее заявление до 1 октября или незамедлительно покинуть страну. При этом беженцы, прибывающие в страну на лодках, не попадут в Австралию, а будут переправляться в специализированные лагеря в Папуа-Новой Гвинее и Науру. Критики утверждают, что в Канберре следуют примеру президента США Дональда Трампа и идут на уступки правым популистам.
Трамп ответил на заявление КНДР об испытаниях водородной бомбы (2)
Президент США Дональд Трамп назвал КНДР «нацией...
Австралия будет останавливать "нежелательных лиц" еще в транзитных аэропортах
Австралия намерена еще в транзитных аэропортах...
Пресса Британии: двойственность России запутывает Запад (2)
Британские СМИ обсуждают, как вести себя с Россией и...
Украина усиливает контроль границы из-за учений "Запад-2017" (2)
Государственная погранслужба Украины усилила...
НАТО требует от Пхеньяна немедленно прекратить атомные испытания (5)
Североатлантический альянс осудил испытание...
TOP новостей
В противовес российскому телевидению начнут трансляцию польских телеканалов (95)
С целью создания противовеса пропаганде российских...
Выдача литовских виз затягивается из-за роста количества обращений (26)
В связи с тем, что число заявлений с просьбой о выдаче...
Останки Сераковского предложили перезахоронить на Антакальнисском кладбище (36)
Член Сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис предложил...
Спикер Сейма Литвы призывает не забывать вопрос Крыма (66)
Находившийся с визитом на Украине, в ходе которого...