Австралия будет останавливать "нежелательных лиц" еще в транзитных аэропортах

Австралия намерена еще в транзитных аэропортах запрещать вылет в страну "нежелательным персонам". Как рассказал в интервью австралийской медиакомпании Nine Network министр иммиграции и охраны границ Питер Даттон, в число подобных лиц войдут "террористы, педофилы, члены организованных преступных группировок и наркокурьеры".
Dubajaus oro uostas
© AP/Scanpix

В "важных пунктах пересадок" будут задействованы "офицеры-координаторы", чьей задачей будет защита австралийских границ, сообщил также Даттон в воскресенье, 3 сентября.

Ожидается, что офицеры-координаторы в аэропортах Дубая, Куала-Лумпура, Джакарты и Сеула будут находиться в тесном взаимодействии с представителями авиакомпаний при оценке "потенциала опасности" пассажиров. Целью таких действий является воспрепятствовать посадке в самолет потенциально опасных лиц, чтобы сделать Австралию "более безопасной", пояснил министр.

Под давлением пользующихся популярностью крайне правых групп и партий националистов австралийское правительство ужесточило законы и правила въезда и иммиграции, а также нормы по предоставлению убежища.

Претендующие на получение убежища должны подать соответствующее заявление до 1 октября или незамедлительно покинуть страну. При этом беженцы, прибывающие в страну на лодках, не попадут в Австралию, а будут переправляться в специализированные лагеря в Папуа-Новой Гвинее и Науру. Критики утверждают, что в Канберре следуют примеру президента США Дональда Трампа и идут на уступки правым популистам.

Deutsche Welle
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