Авианосец США сделал предупредительные выстрелы в адрес иранских катеров

Американский авианосец Nimitz сделал предупредительные выстрелы неподалеку от патрульных катеров Корпуса стражей исламской революции в Персидском заливе, сообщает AP со ссылкой на сообщение иранской армии. Там действия американских моряков назвали "провокационными".

По данным КСИР, корабли сблизились во время патрульной миссии, когда иранские суда находились вблизи нефтегазовой платформы Resalat в Персидском заливе. Американский авианосец и корабль из его группы приблизились к иранской плавучей нефтяной платформе, а находившийся на палубе авианосца вертолет поднялся в воздух и некоторое время кружил над патрульными катерами Ирана.

Американцы сделали несколько предупредительных выстрелов трассирующими зарядами.

КСИР сообщает, что иранские военные игнорировали "провокационные и непрофессиональные" действия американских коллег. Они продолжили патрулирование после того, как два американских корабля отдалились от платформы.

USS Nimitz - головной авианосец одноименного класса, старейший в составе ВМС США. По данным американских СМИ, в Персидский залив он вошел в прошлое воскресенье.

На момент написания заметки на сайте авианосца и страницах в соцсетях нет информации о пятничном инциденте.

Ранее на этой неделе корабль ВМС США сделал предупредительные выстрелы, когда в северной части Персидского залива к нему на 130 м приблизился иранский патрульный катер, напоминает "Интерфакс". КСИР после обнародования инцидента рапортовал, что на сближение пошли не иранские катера, а американцы.

АР напоминает, что в Персидском заливе регулярно происходят инциденты с участием судов этих двух стран. Самым серьезным стало задержание Ираном команд двух американских патрульных катеров в январе 2016. Через сутки их отпустили: по официальной версии, моряки допустили навигационную ошибку и приблизились к иранским островам.