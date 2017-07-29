Авианосец США сделал предупредительные выстрелы в адрес иранских катеров

По данным КСИР, корабли сблизились во время патрульной миссии, когда иранские суда находились вблизи нефтегазовой платформы Resalat в Персидском заливе. Американский авианосец и корабль из его группы приблизились к иранской плавучей нефтяной платформе, а находившийся на палубе авианосца вертолет поднялся в воздух и некоторое время кружил над патрульными катерами Ирана.
Американцы сделали несколько предупредительных выстрелов трассирующими зарядами.
КСИР сообщает, что иранские военные игнорировали "провокационные и непрофессиональные" действия американских коллег. Они продолжили патрулирование после того, как два американских корабля отдалились от платформы.
USS Nimitz - головной авианосец одноименного класса, старейший в составе ВМС США. По данным американских СМИ, в Персидский залив он вошел в прошлое воскресенье.
На момент написания заметки на сайте авианосца и страницах в соцсетях нет информации о пятничном инциденте.
Ранее на этой неделе корабль ВМС США сделал предупредительные выстрелы, когда в северной части Персидского залива к нему на 130 м приблизился иранский патрульный катер, напоминает "Интерфакс". КСИР после обнародования инцидента рапортовал, что на сближение пошли не иранские катера, а американцы.
АР напоминает, что в Персидском заливе регулярно происходят инциденты с участием судов этих двух стран. Самым серьезным стало задержание Ираном команд двух американских патрульных катеров в январе 2016. Через сутки их отпустили: по официальной версии, моряки допустили навигационную ошибку и приблизились к иранским островам.