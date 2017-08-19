Атаковавшему людей в Турку мигранту из Марокко отказали в убежище

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NEWSru.com
суббота, 19 августа 2017 г. 16:28
Напавший на прохожих в Турку 18-летний мигрант из Марокко получил отказ в убежище, передает ТАСС со ссылкой на телеканал MTV Info. В результате нападения погибли два человека, десять получили ранения. В субботу полиция официально квалифицировала это как теракт.
© AFP / Scanpix

О личности нападавшего MTV рассказали источники в полиции. Информация об отказе в убежище пока не подтверждена официальными властями. По данным СМИ, будущий террорист прибыл в Финляндию в 2016 году, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев.

Эксперты отмечают, что целью нападавшего были женщины: это двое убитых и 6 пострадавших. Двое получивших ранения мужчин, по мнению следствия, пытались остановить человека с ножом или помочь раненым.

Мигрант из Марокко ранил ножом нескольких человек в центре Турку в пятницу. Один из прохожих скончался на месте, второй - в больнице, еще восемь человек находятся в университетском госпитале Турку, состояние трех пострадавших остается тяжелым. Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу. Полиция рассматривает дело как теракт.

7 апреля в Стокгольме был совершен теракт выходцем из Узбекистана, которому также было отказано в убежище. Он совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан, проехав по ней 550 метров. Тогда пятеро погибли, 15 получили ранения.

NEWSru.com
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