Астрофизик Хокинг назвал главное условие выживания человечества

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rus.DELFI.lv
вторник, 23 мая 2017 г. 08:12
Британский ученый Стивен Хокинг назвал главное условие выживания человечества. Об этом физик рассказал в превью к Международному фестивалю науки и искусств Starmus IV, который пройдет с 18 по 23 июня в норвежском Тронхейме. Высказывание эксперта приводит издание The Independent.
Žemė iš kosmoso
© NASA

"Я твердо верю, что мы должны начать искать альтернативные планеты для возможного проживания", — сказал Хокинг.

В ходе превью фестиваля, состоявшего в Лондоне, ученый также презентовал новую модель золотых часов от швейцарской компании Omega, выступившей спонсором Starmus IV, сообщает Lenta.ru.

В марте 2017 года британский ученый поддержал идею создания мирового правительства. По мнению Хокинга, это позволит остановить агрессию человека, в частности, биологическую или ядерную войну, под угрозой наступления которых, по мнению эксперта, находится человек.

В апреле 2015 года британец запустил процедуру регистрации своего имени в качестве торговой марки. Физик уже подал необходимые документы в Офис интеллектуальной собственности Великобритании. Средства, которые может получить ученый за продажу изделий со своим именем, Хокинг собирается потратить на благотворительные цели, в частности борьбу со СПИДом.

Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр.

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Žemė iš kosmoso
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