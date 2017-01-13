Ассанж согласится на экстрадицию в США в обмен на помилование информатора WikiLeaks

NEWSru.com
пятница, 13 января 2017 г. 07:50
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов согласиться на экстрадицию в США при условии помилования американскими властями информатора организации, бывшего американского рядового Брэдли Мэннинга, ныне известного как Челси Мэннинг, который был приговорен к 35 годам лишения свободы.
J. Assange'as
© Reuters/Scanpix

"Если (президент США Барак) Обама распорядится о помиловании Мэннинга, Ассанж даст согласие на экстрадицию в США, несмотря на явную неконституционность заведенного Минюстом дела", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальной странице WikiLeaks в Twitter.

Еще в сентябре прошлого года в WikiLeaks сообщали, что Ассанж готов отбывать тюремное наказание в США, если в обмен президент Барак Обама помилует информатора сайта Брэдли Мэннинга.

На этой неделе телекомпания NBC сообщила, что Обама внес Челси Мэннинг в список лиц, претендующих на смягчение наказания. Как отмечает ТАСС, Мэннинг направлял на имя Обамы петицию с просьбой о сокращении ему тюремного срока. В декабре сообщалось, что онлайн-петиция с призывом пересмотреть дело Мэннинга собрала 100 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения в Белом доме.

Челси Мэннинг, ранее известная под именем Брэдли Мэннинга, находится в заключении с 2013 года. В 2014 году суд удовлетворил просьбу рядового Мэннинга сменить его мужское имя Брэдли на женское Челси. В 2015 году солдату-трансгендеру разрешили пройти курс гормональной терапии.

По данным властей США, бывший военнослужащий передал WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся американской военной операции в Ираке в 2009-2010 годах.

Организация WikiLeaks в прошлом году призвала Обаму помиловать до истечения его президентских полномочий Мэннинга, а также бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 года. Он попросил убежище в дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

NEWSru.com
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Ассанж согласится на экстрадицию в США в обмен на помилование информатора WikiLeaks

J. Assange'as
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов согласиться на экстрадицию в США при условии помилования американскими властями информатора организации, бывшего американского рядового Брэдли Мэннинга, ныне известного как Челси Мэннинг, который был приговорен к 35 годам лишения свободы.

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