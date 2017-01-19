Ассанж отказался сдаться США после смягчения приговора Мэннинг

О том, что Ассанж "отказался от свое обещания", пишет Ассошиэйтед пресс. Агентство связалось с адвокатами основателя организации WikiLeaks, которые пояснили, что Ассанж сдался бы американским властям, если бы осужденного на 35 лет аналитика армии США освободили немедленно.

Во вторник, 17 января, покидающий свой пост президент США Барак Обама смягчил приговор. Челси Мэннинг, которая до ареста была мужчиной по имени Брэдли, выйдет на свободу 17 мая 2017 года, а не в 2045 году.

"Нет никаких сомнений в том, что президент Обама сделал не то, чего просил Ассанж", - сказал адвокат Барри Поллак, представляющий интересы основателя WikiLeaks в США.

Еще один представитель Ассанжа Мелинда Тейлор также сообщило, что решение Обамы "далеко от того, о чем спросил мистер Ассанж и чего заслуживает госпожа Мэннинг".

"Если Обама помилует Мэннинг, Ассанж согласится на экстрадицию в США, несмотря на явную неконституционность дела, заведенного [против него] Минюстом [США]", - говорилось в сообщении WikiLeaks, опубликованном 13 января.

Ассошиэйтед пресс обращает внимание, что в заявлении Ассанжа о готовности сдаться в случае освобождения Мэннинг не было слов "немедленно" или "помилования". Однако адвокат Поллак считает, что было очевидно, что тот имел в виду.

Выступая в среду на своей последней пресс-конференции на посту президента, Обама назвал оправданным свое решение досрочно освободить информатора WikiLeaks. Он подчеркнул, что речь идет не о помиловании, а только о сокращении срока: 35-летний срок уходящий президент США назвал неоправданно суровым.

29-летняя трансгендер Челси Мэннинг, которая до ареста была рядовым американской армии Брэдли Мэннингом, занимала должность младшего аналитика разведки и в 2010 году служила в Ираке. Она передала сайту WikiLeaks тысячи дипломатических депеш и отчетов о военных действиях, что стало одной из самых крупных утечек секретных документов в истории США.

На суде Мэннинг заявила, что хотела инициировать общественную дискуссию о международной политике и военной стратегии США. В 2013 году аналитика приговорили к 35 годам лишения свободы, в тюрьме Мэнинг поменяла пол и стала женщиной. При этом она отбывает наказание в тюрьме для мужчин.

Основатель сайта WikiLeaks Ассанж с июня 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании.