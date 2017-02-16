Асад заявил, что политика Трампа не направлена против сирийцев

Президент Сирии Башар Асад в интервью радио Europe1 заявил, что стремление президента США Дональда Трампа запретить сирийским гражданам въезд в Соединенные Штаты направлено "не против сирийского народа".

"Нет, это не против сирийского народа. Это касается террористов, которые могли бы просочиться на Запад под видом иммигрантов. Такое уже происходило в Европе, особенно в Германии", - сказал Асад в интервью французским журналистам.

Сирийский лидер признался, что его больше заботит возможность репатриации сирийцев в Сирию, а не отправка сограждан в Соединенные Штаты."Меня не порадует возможность видеть, как они мигрируют в другие страны. Что сделает меня счастливым - так это их возвращение в Сирию, потому что они хотят вернуться. Поскольку большинство сирийцев покинули родину из-за террористов и западного эмбарго", - пояснил он.

Асад отметил, что "суета вокруг решений Дональда Трампа" возникает потому, что кто-то хочет использовать сирийский конфликт в качестве аргумента в споре с Дональдом Трампом. "Другие решения, принятые Бараком Обамой несколько месяцев назад на ту же тему, популярные в США средства массовой информации игнорировали. Они начали говорить об этом, только когда Дональд Трамп сделал свое заявление", - обратил внимание Асад.

Говоря о политике администрации Трампа, сирийский президент признался, что пока не может чувствовать себя спокойно, поскольку новый президент США еще не обозначил во всей полноте свою позицию. "Опять же, стоит быть осторожным с каждым западным лидером, потому что они могут сказать одно утром, а вечером - другое. Или сделать утром одно, а вечером - другое. Они очень прагматичны и не основывают свою политику на определенных ценностях", - добавил президент Сирии.

Говоря о новом раунде переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, который вот-вот начнется в Казахстане, Башар Асад заявил, что западные страны, которые ранее участвовали в мирных процессах, в том числе Франция и Великобритания, дважды потеряли в Женеве свой шанс чего-то добиться. "Они не добились успеха именно потому, что поддерживали группировки, которые используют террористические методы в борьбе с правительством. Их (западных стран) цель состояла не в том, чтобы добиться мира в Сирии, они предпочли использовать переговоры для достижения своих целей", - уверен Асад.

Президент Сирии заверил, что с точки зрения Дамаска и Москвы чем больше стран участвуют в мирном процессе, тем лучше. Он сообщил, что со стороны Сирии и России не было попыток отстранить западные страны от участия в переговорах, это Запад предпочел устраниться. В целом, заметил Асад, на сегодняшний день Иран и Россия являются сторонниками мирного урегулирования конфликта, тогда как западные страны проявляют милитаристские взгляды.

Башар Асад категорически отверг мнение о том, что именно русские на сегодня принимают решения в Сирии. "Русские уважают наш суверенитет на каждом этапе, будь то стратегические или тактические решения, и действуют в сотрудничестве с Сирией. Они никогда ничего не делают, не посоветовавшись с нами. Они основывают свою политику на ценностях и их интересах, в частности,в отношении борьбы с терроризмом. Но решения принимаем мы", - рассказал он.

Сирийский лидер отказался рассуждать о том, пало бы его правительство без поддержки Кремля, однако согласился с тем, что поддержка России имеет решающее значение в ослаблении террористических "Исламского государства" и "Фронта Ан-Нусра". Сравнивая действия российских и американских военных, Асад назвал атаки возглавляемой США коалиции "косметическими".

Что касается Франции, то сирийский лидер, говоря о предстоящих ввыборах президента в этой стране, выразил надежду на то, что к власти придет человек, который не будет так активно "разжигать войну", как Франсуа Олланд. "Политикой Франции с первого дня была поддержка террористов в Сирии, и Франция несет прямую ответственность за убийства в нашей стране", - напомнил он.

Как напоминает The Washington Post, Франсуа Олланд, который через несколько недель оставит свой пост, поддерживает позиции своего предшественника Николя Саркози, который выступал на стороне вооруженной сирийской оппозиции. Противники Башара Асада выступили против него в 2011 году, что привело к тотальной гражданской войне.

Тем временем французский дипломатический источник сообщил о предстоящей в пятницу, 17 февраля, встрече представителей США, Франции, Великобритании, Турции и Саудовской Аравии для уточнения позиций перед продолжением женевских переговоров. По словам источника, эта встреча даст возможность Госдепартаменту США продемонстрировать свою политику в отношении сирийской проблемы.

Участники переговоров в Астане начали прибывать в Казахстан в четверг, 16 февраля. В международной встрече примут участие представители стран-гарантов перемирия - России, Ирана и Турции, а также представители Иордании, США и ООН,делегации официального Дамаска и вооруженной сирийской оппозиции.

Межсирийские переговоры в Женеве должны стартовать 23 февраля.