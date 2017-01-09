Асад в интервью СМИ Франции: мы находимся на пути к победе

 (10)
bbcrussian.com
понедельник, 9 января 2017 г. 07:52
Президент Сирии Башар Асад дал интервью французским средствам массовой информации, в котором заявил, что лояльные ему силы "находятся на пути к победе".
© AP/Scanpix

Асад говорил с журналистами в Дамаске. Переведенные фрагменты интервью были предоставлены международным СМИ телеканалом RTL.

По словам Асада, решающим моментом войны стало поражение повстанцев при осаде Алеппо.

Однако переход города под контроль правительственных войск нельзя расценивать как окончательную победу, считает сирийский президент.

"Победа наступит тогда, когда будут уничтожены все террористы", - пояснил свою мысль Башар Асад в разговоре с французскими журналистами.

Отвечая на вопрос о бомбардировках Алеппо, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, президент Сирии заметил, что "такова цена освобождения народа".

Полная версия интервью Башара Асада появится в понедельник в эфире телеканалов France Info, LCP и RTL.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Умер сын экс-президента Польши Леха Валенсы

Умер сын экс-президента Польши Леха Валенсы
Польские средства массовой информации сообщают, что в своей квартире в Гданьске найден мертвым Пшемыслав Валенса - сын бывшего президента Польши Леха Валенсы.

Главу МВД Германии просят защитить страну от российских хакеров (1)

Hacker
Глава фракции СДПГ в бундестаге Опперман призвал главу МВД Германии де Мезьера и администрации крупнейших соцсетей срочно усилить киберзащиту.

Нетаньяху: совершивший нападение в Иерусалиме - сторонник ИГ (3)

Jeruzalėje sunkvežimis rėžėsi į minią
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинец, который сидел за рулем врезавшегося в группу солдат грузовика, был сторонником экстремистский группировки "Исламское государство".

Обама предупредил Европу об опасности хакерских атак (10)

Barackas Obama
Покидающий свой пост президент США предостерегает от недооценки эффекта дезинформации и кибервзломов. Он предупредил о возможном вмешательстве извне те европейские страны, где предстоят выборы.

Глава МИД Британии Джонсон встретился с окружением Трампа (2)

Boris Johnson
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прилетел в Нью-Йорк с заранее не анонсированным визитом и встретился с рядом ключевых советников избранного президента США Дональда Трампа.
Facebook друзья
Rambler's Top100