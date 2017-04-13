Асад: ракетный удар США не ослабил боевую мощь Сирии

Атака США не оказала влияния на боевую мощь сирийской армии, заявил Асад в своем первом интервью агентству Франс пресс после удара ракетами "Томагавк" по аэродрому "Шайрат".

"У нас сложилось впечатление, что Запад, главным образом Соединенные Штаты, действует рука об руку с террористами. Oни сфабриковали всю эту историю, чтобы получить предлог для атаки", - заявил сирийский лидер.

По его словам, Сирия избавилась от всех своих запасов химического оружия.

Атака на Хан-Шейхун

Утром 4 апреля город Хан-Шейхун в Идлибе подвергся бомбардировке. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Жертвами распыления высокотоксичного газа зарин, по последним данным, стали 89 человек, в том числе 33 детей и 18 женщин.

США, Британия и Франция считают Дамаск виновником газовой атаки.

Официальный Дамаск отрицает причастность к химической атаке. Россия, поддерживающая режим Башара Асада, предположила после атаки, что сирийская авиация могла разбомбить склад химоружия повстанцев.

Через три дня после нападения на Идлиб, в ночь на 7 апреля, два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб.

В Кремле осудили действия США и заявили, что удары по сирийской авиабазе де-факто были нанесены в интересах запрещенных в России экстремистских группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".