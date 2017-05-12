Асад призывает беженцев вернуться в Сирию

Deutsche Welle
пятница, 12 мая 2017 г. 16:05
Зоны безопасности в Сирии — это возможность для боевиков сложить оружие, заявил Башар Асад. Он также пообещал, что за этим шагом последует амнистия.
Basharas al Assadas
© Reuters / Scanpix

Сирийские власти призвали граждан, покинувших страну, вернуться на родину. "Для возвращения приемлем любой день, и нет никаких препятствий, власть прилагает и будет прилагать максимум усилий, чтобы способствовать возвращению беженцев, как внутри Сирии, так и за ее пределами", — заявил сирийский президент Башар Асад в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в четверг, 11 мая.

По словам Асада, Дамаск способен восстановить страну. "Возвращение переселенцев поспособствует возвращению капиталов, дела пойдут", — заверил он.

Асад назвал зоны безопасности в Сирии шансом для амнистии боевиков

Башар Асад также заявил, что ни на одной из встреч в Женеве не было сделано ничего конкретного. "Женева — это процесс, целью которого было добиться от нас уступок, но я не пойду ни на одну уступку", — предупредил Асад. По его утверждению, результаты начали приносить встреча в Астане и создание зон деэскалации.
"Цель этих зон — защитить гражданское население и дать возможность боевикам заключить перемирие с правительством. Это шанс для человека с ружьем одуматься и определить свой юридический статус. Другими словами, за сложением оружия следует амнистия", — сказал Асад.

"Сирийские и российские вооруженные силы с поддержкой Ирана и "Хезболлах" ударят по любому движению террористов, которые пытаются нарушить договоренности об этих зонах", — добавил президент Сирии.

В соответствии с соглашением, которое 4 мая заключили в Астане Россия, Иран и Турция, в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Самая большая из них расположена на севере страны и включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Вдоль границ зон деэскалации будут созданы полосы безопасности, включающие КПП и наблюдательные пункты, которыми будут управлять Россия, Турция и Иран.

С начала гражданской войны в Сирии почти шесть лет назад погибли свыше 320 тысяч человек, более половины населения страны стали беженцами.

Deutsche Welle
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