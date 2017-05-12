Асад призывает беженцев вернуться в Сирию

Зоны безопасности в Сирии — это возможность для боевиков сложить оружие, заявил Башар Асад. Он также пообещал, что за этим шагом последует амнистия.

Сирийские власти призвали граждан, покинувших страну, вернуться на родину. "Для возвращения приемлем любой день, и нет никаких препятствий, власть прилагает и будет прилагать максимум усилий, чтобы способствовать возвращению беженцев, как внутри Сирии, так и за ее пределами", — заявил сирийский президент Башар Асад в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в четверг, 11 мая.

По словам Асада, Дамаск способен восстановить страну. "Возвращение переселенцев поспособствует возвращению капиталов, дела пойдут", — заверил он.

Асад назвал зоны безопасности в Сирии шансом для амнистии боевиков

Башар Асад также заявил, что ни на одной из встреч в Женеве не было сделано ничего конкретного. "Женева — это процесс, целью которого было добиться от нас уступок, но я не пойду ни на одну уступку", — предупредил Асад. По его утверждению, результаты начали приносить встреча в Астане и создание зон деэскалации.

"Цель этих зон — защитить гражданское население и дать возможность боевикам заключить перемирие с правительством. Это шанс для человека с ружьем одуматься и определить свой юридический статус. Другими словами, за сложением оружия следует амнистия", — сказал Асад.

"Сирийские и российские вооруженные силы с поддержкой Ирана и "Хезболлах" ударят по любому движению террористов, которые пытаются нарушить договоренности об этих зонах", — добавил президент Сирии.

В соответствии с соглашением, которое 4 мая заключили в Астане Россия, Иран и Турция, в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Самая большая из них расположена на севере страны и включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Вдоль границ зон деэскалации будут созданы полосы безопасности, включающие КПП и наблюдательные пункты, которыми будут управлять Россия, Турция и Иран.

С начала гражданской войны в Сирии почти шесть лет назад погибли свыше 320 тысяч человек, более половины населения страны стали беженцами.