Асад призывает беженцев вернуться в Сирию

Сирийские власти призвали граждан, покинувших страну, вернуться на родину. "Для возвращения приемлем любой день, и нет никаких препятствий, власть прилагает и будет прилагать максимум усилий, чтобы способствовать возвращению беженцев, как внутри Сирии, так и за ее пределами", — заявил сирийский президент Башар Асад в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в четверг, 11 мая.
По словам Асада, Дамаск способен восстановить страну. "Возвращение переселенцев поспособствует возвращению капиталов, дела пойдут", — заверил он.
Асад назвал зоны безопасности в Сирии шансом для амнистии боевиков
Башар Асад также заявил, что ни на одной из встреч в Женеве не было сделано ничего конкретного. "Женева — это процесс, целью которого было добиться от нас уступок, но я не пойду ни на одну уступку", — предупредил Асад. По его утверждению, результаты начали приносить встреча в Астане и создание зон деэскалации.
"Цель этих зон — защитить гражданское население и дать возможность боевикам заключить перемирие с правительством. Это шанс для человека с ружьем одуматься и определить свой юридический статус. Другими словами, за сложением оружия следует амнистия", — сказал Асад.
"Сирийские и российские вооруженные силы с поддержкой Ирана и "Хезболлах" ударят по любому движению террористов, которые пытаются нарушить договоренности об этих зонах", — добавил президент Сирии.
В соответствии с соглашением, которое 4 мая заключили в Астане Россия, Иран и Турция, в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Самая большая из них расположена на севере страны и включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Вдоль границ зон деэскалации будут созданы полосы безопасности, включающие КПП и наблюдательные пункты, которыми будут управлять Россия, Турция и Иран.
С начала гражданской войны в Сирии почти шесть лет назад погибли свыше 320 тысяч человек, более половины населения страны стали беженцами.