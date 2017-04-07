Асад назвал удары США "глупыми и безответственными"

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bbcrussian.com
пятница, 7 апреля 2017 г. 17:13
Президент Сирии Башар Асад назвал безответственным и безрассудным шагом решение США нанести удары крылатыми ракетами по авиабазе в центральной части страны.
Basharas al Assadas
© Reuters/Scanpix

"То, что сделала Америка - не что иное как глупое и безответственное поведение, которое лишь отражает их близорукость, а также политическую и военную слепоту", - говорится в заявлении Асада.

Ранее стало известно, что США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии. Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.

Данные о жертвах атаки расходятся. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек, изх которых пятеро - военные, а двое - гражданские. Сирийские вооруженные силы заявили о потере 10 своих военнослужащих.

Власти Сирии отвергает обвинения в газовой атаке, жертвами которой стали несколько десятков мирных жителей, и утверждают, что наносили удары по арсеналам джихадистов.

Как отмечается в заявлении Асада, после ударов США правительство Сирии намерено повысить интенсивность военных действий против повстанческих группировок.

"Эта агрессия повысила решимость Сирии нанести удары по этим террористам, продолжать сокрушать их и ускорить этот процесс, где бы они ни находились на сирийской территории", - говорится в документе.

Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар США по Сирии агрессией против суверенного государства, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "атака Соединенных Штатов понятна, учитывая масштабы военных преступлений, учитывая страдания невинных людей и учитывая блокирование резолюций в Совбезе ООН".

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