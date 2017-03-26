Армия США расследует последствия своего удара в Мосуле

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bbcrussian.com
воскресенье, 26 марта 2017 г. 13:42
Армия США проведет расследование авиаудара, нанесенного ее авиацией в иракском городе Мосул 17 марта, вследствие которого, каксообщалось ранее, погибли мирные жители.
© AFP/Scanpix

"Коалиция серьезно воспринимает все сообщения о жертвах среди мирного населения. Начато официальное расследование по фактам, связанным с этой бомбардировкой, и оценка подлинности сообщений о жертвах среди гражданского населения", - говорится в сообщении Центрального командования вооруженных сил США.

В ведомстве отметили, что авиаудар был нанесен по этому району по просьбе иракских властей. При этом пресс-служба напрямую не подтвердила сообщение о гибели мирных жителей города.

"На данный момент мы анализируем противоречащие друг другу сообщения и все удары, нанесенные в этом районе", - сказал представитель коалиции в беседе с российским агентством ТАСС.

"Прямо сейчас мы работаем с несколькими сообщениями, в которых речь идет об ударе, нанесенном в период с 17 по 23 марта. Мы продолжим уточнять эту информацию, чтобы определить, к чему могли привести эти авиаудары", - добавил он.

По данным правозащитников, в результате авиаудара по Мосулу могли погибнуть до 200 человек. Это самая высокая цифра за последние 13 лет. В последний раз в результате удара ВВС США большое число мирных жителей погибло в 2003 году.

Иракская армия при поддержке коалиции в последние недели проводит операцию по освобождению Мосула от исламистов. Правительственные войска сообщают о продвижении вглубь города.

Между тем, в районе, который по-прежнему удерживают джихадисты, могут находиться до 600 тысяч мирных жителей.

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