Латвийская армия пока не разглашает, о каких именно гранатометах идет речь. На данный момент уже используются старые гранатометы Carl Gustaf аналогичного калибра, однако в данном случае речь может идти о более современной модификации 2014 года, которая более компактна и весит 6,6 кг вместо прежних 10.
Как отмечает LETA, в Национальных вооруженных силах признались, что переговоры о закупке происходили "втемную" — без предварительного извещения общественности о намерении заключить договор.
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