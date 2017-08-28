Латвийская армия пока не разглашает, о каких именно гранатометах идет речь. На данный момент уже используются старые гранатометы Carl Gustaf аналогичного калибра, однако в данном случае речь может идти о более современной модификации 2014 года, которая более компактна и весит 6,6 кг вместо прежних 10.

Как отмечает LETA, в Национальных вооруженных силах признались, что переговоры о закупке происходили "втемную" — без предварительного извещения общественности о намерении заключить договор.