Иракская армия отвоевала у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) центр города Талль-Афар, расположенного близ Мосула. Военнослужащие водрузили национальный флаг Ирака на османскую крепость XVI века, сообщило армейское командование в субботу, 26 августа. По данным военных, в Талль-Афаре остается еще несколько мест, контролируемых террористами. Большинство из них расположены на севере города.
Наземная операция началась после бомбардировок
Наземная операция по освобождению Талль-Афара, остававшегося последним крупным городом в Ираке под контролем ИГ, началось примерно неделю назад. Еще недавно в городе с населением в 200 тысяч человек находились около 1000 боевиков. Вместе с иракской армией в освобождении Талль-Афара участвуют шиитские ополченцы и бойцы курдских формирований "Пешмерга".
В середине августа ВВС Ирака приступили к бомбардировкам Талль-Афара, в ходе которых были уничтожены командные пункты и склады террористической группировки.
Талль-Афар уже три года находится под контролем ИГ. Он расположен в 70 километрах к западу от Мосула, освобожденного иракскими силами в начале июля 2017 года после продолжительных боев.
"Исламское государство" стремительно теряет завоеванные ранее территории на севере и западе Ирака. Кроме Талль-Афара под контролем ИГ остаются лишь город Хавийя и часть провинции Анбар. Боевики также сдают позиции и в соседней Сирии.
Старые дизельные авто из Германии могут оказаться в Польше
10 тысяч евро достигает в ФРГ премия для тех, кто...
Армия Ирака освободила от ИГ центр города Талль-Афар
Спустя несколько дней после начала наземной операции...
Трамп запретил трансгендерам служить в армии
Пентагон не сможет принимать трансгендеров на службу в...
WSJ: Спецпрокурор США проверит причастность Флинна к поискам писем Клинтон
Предприниматель Питер Смит связывался с пятью группами...
Госсекретарь Ватикана напомнил о глобальной ответственности России (4)
На России лежит огромная ответственность по достижению...
TOP новостей
Эмигранты вернулись бы, если бы были зарплаты не меньше 1000 евро "на руки" (20)
Об эмиграции думают не только те, кто с трудом выживает...
Матийошайтис не станет выполнять функции регистратора браков, Шимашюс готов пойти на это (5)
Хотели бы вы, чтобы регистратором вашего брака стал мэр...
Обещание мэрии: всем семьям, дети из которых не получат место в детском саду, будут платить по 100 евро
Вильнюсская мэрия обещает с сентября платить всем...
Конфликт в палангской пиццерии: клиенту подали холодный суп (31)
Чаще всего на работу кафе и качество услуг на взморье...
Рейд в Вильнюсе: 22 "долетались", а водитель BMW сразу стал продавать авто (1)
В ночь с пятницы на субботу столичная дорожная полиция...