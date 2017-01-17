Армии США разрешат закупать необходимое для обороны у латвийских предприятий

В связи с этим участие латвийских предприятий в объявляемых США закупках ограничено, что препятствует выполнению обязательств Латвии как члена НАТО по обеспечению принципов совместимости обороноспособности, пишет rus.DELFI.lv со ссылкой на LETA.

Чтобы избежать такой ситуации, необходим двусторонний договор правительств Латвии и США о закупках для нужд обороны.

Договор будет способствовать не только участию латвийских предприятий в закупках, организуемых американской стороной, но и обеспечит равные возможности предпринимателей обеих стран участвовать в процедурах закупок другого государства. Заключение договора будет способствовать развитию промышленной базы в сфере обороны и безопасности и стандартизации в оборонной сфере обеих стран как членов НАТО.

Договор не распространяется на строительство и строительные материалы.

Такой же договор США в сентябре прошлого года подписали с Эстонией.

Договор заключен сроком на пять лет и будет автоматически продлен, если ни одна из сторон не возражает против этого.