Армения сообщила о гибели трех солдат на границе с Азербайджаном

Трое армянских военнослужащих погибли при боестолкновении с азербайджанскими военными, сообщило министерство обороны Армении.

"Рано утром 29 декабря азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки на участке государственной границы, юго-восточнее села Чинари Тавушской области Армении. Армянские военнослужащие вступили в бой с противником", - написал в своем "Фейсбуке" пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

Министерство обороны Армении сообщило о гибели старшего лейтенанта Шаварша Меликяна, рядовых Эдгара Нараяна и Эрика Абовяна, а также о потерях с азербайджанской стороны - "до семи военнослужащих".

По словам Ованнисяна, столкновения на границе продолжаются, армянские вооруженные силы полностью контролируют границу.

В министерстве обороны Азербайджана возлагают ответственность за инцидент на армянскую сторону.

"Разведгруппа ВС Армении попала в засаду подразделений азербайджанских войск при попытке нарушения армяно-азербайджанской госграницы", - заявило минобороны Азербайджана.

В Баку сообщают о "больших потерях", которые армянская армия понесла при отступлении, а также о пропавшем без вести азербайджанском солдате.

В 2016 году отношения между Арменией и Азербайджаном вновь накалились. Весной произошли столкновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Это привело к потерям десятков солдат с обеих сторон.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область, в которой живут в основном армяне, заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1994 году стороны подписали перемирие, которое положило конец активным боевым действиям.