Армения и Азербайджан готовы к новым переговорам по Карабаху

Главы МИД двух стран встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности и выразили намерение продолжить консультации по мирному урегулированию в Нагорном Карабахе.

Ереван и Баку выразили готовность провести новые переговоры о мирном урегулировании в Нагорном Карабахе. Министры иностранных дел обеих стран встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила в пятницу, 17 февраля, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил необходимость начать новые переговоры по существу проблемы, сообщила пресс-служба его ведомства. Его армянский коллега Эдвард Налбандян призвал Баку соблюдать режим прекращения огня, действующий с 1994 года. Только при таком условии может продолжаться мирный процесс, добавил армянский министр.

На 20 февраля в Нагорном Карабахе запланирован конституционный референдум, который Азербайджан называет провокационным. Позицию Баку по референдуму в непризнанной Нагорно-Карабахской республике поддержали ряд стран, в частности, Грузия, Украина и Турция. ОБСЕ также заявила, что не признает результаты голосования.