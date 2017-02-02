Архив ЦРУ: как в США готовили антисоветские операции в Украине

Американские аналитики в секретном исследовании из архива ЦРУ утверждали, что во многих регионах УССР население поддержало бы антисоветские спецоперации.

Написанный в августе 1957 года доклад под названием "Факторы сопротивления и зоны действий специальных сил. Украина" недавно был рассекречен и опубликован. Работу на более чем 200 страницах написала группа исследователей Джорджтаунского университета по заказу одного из подразделений министерства обороны. Она является полным анализом перспектив ведения антисоветской вооруженной борьбы в УССР спецподразделениями США для возможного антисоветского восстания.

Аналитики разложили по полкам настроения населения, языковые особенности и возможное межнациональное напряжение в различных регионах республики. Составленные в секретном докладе карты во многом похожи на политические и социальные распределения сил в Украине и полвека спустя. А определенные выводы доклада удивительным образом совпадали с ходом так называемой "русской весны", особенно в отношении Донбасса.

Секретный доклад

В секретном докладе подробно разобраны все возможные факторы, которые могут повлиять на операции специальных подразделений США. Приведены подробности экономического развития, транспортной системы, путей сообщения, рельефа и климата регионов УССР.

Особенно акцентируется потенциальное содействие американским спецназовцам со стороны местного населения в борьбе с советским режимом. Аналитики спрогнозировали это на основе нюансов истории межнациональных отношений и антисоветской и антироссийской деятельности в Украине.

Американцы поделили Украину на 12 условных субрегионов — от слабых до сильных антисоветских настроений. В секретном докладе также определили субрегион, где проводить специальные антисоветские операции эффективнее всего.

Помощь американцам

Американские аналитики отмечают важность Украины для СССР не только из-за размера, но и благодаря значительному экономическому потенциалу. "Поэтому способность к национальному сопротивлению в Украине может иметь более серьезные последствия для СССР, чем в других частях страны", — считали американцы в 50-х годах.

Американцы утверждали, что значительная часть украинцев очень критически настроена к советской власти. "При благоприятных условиях эти люди могут помогать американским специальным силам в борьбе против советского режима", — утверждается в докладе.

Одна из самых интересных частей доклада — карта лояльности населения Украины советскому режиму. Ее составили на основе четырех главных факторов: этнический состав регионов, отношение к большевикам в 1917-1921 годах, отношение к немецкой оккупации и партизанским движениям, а также количество случаев вооруженного сопротивления советской власти.

По этим критериям Украина разделена на 12 регионов — от самых лояльных до тех, которые воспринимают коммунистов меньше всего. Составленная исследователями карта лояльности напоминает подобные карты времен независимости — от поддержки оранжевых сил на выборах 2004 года до восприятия сепаратистских идей весной 2014 года.

Крым и Донбасс

Наиболее лояльными к советскому режиму американцы определили Крым и часть Донбасса — промышленные районы Луганской и Донецкой областей.

Крым обозначили "зоной I". "В Крыму у населения практически нет настроений против режима и они вряд ли будут помогать специальным силам", — указали аналитики.

Тогда в Крыму, по данным разведки, жили 60% россиян и 35% украинцев. Американские аналитики указывали на враждебно настроенных к коммунистам крымских татар, депортированных из Крыма.

Однако в отчете еще надеялись, что в отдаленных горных районах полуострова все же могли остаться некоторые группы крымских татар. "Те, кто могли остаться в горной местности, несомненно, помогут специальным силам", — считали аналитики. Также спецназовцам указывают, что, теоретически, способствовать их деятельности могут новые переселенцы из Западной Украины.

Очень показательны лояльные советской власти районы, которые американцы отнесли ко второй зоне — региону Донбасс. Они очень напоминают очертания современных самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — без севера Луганской области и Мариуполя. Эти районы, которые сейчас подконтрольны Украине, американцы в 50-х годах отнесли к менее лояльным советской власти зонам.

В зоне II, по данным США, украинцы составляли меньшинство населения. "Местное население считает себя жителями российского острова в украинском море и идентифицируют себя с советской властью", — говорится в отчете.

Возможна незначительная поддержка

Всю пограничную полосу от Чернигова до Луганской области через Харьков американцы записали в третью зону, где уже можно ожидать определенного содействия спецназовцам. Украинское население здесь местами преобладает над русским, но серьезных антисоветских настроений американцы здесь не фиксировали.

Хотя, по данным разведки США, во время Второй мировой войны в районах Харькова и Чернигова действовали националистические украинские группировки. "В отдельных сельских местностях специальные силы не столкнутся с сопротивлением украинцев, но угроза наказания от русских будет удерживать их от оказания помощи", — отмечается в докладе.

Четвертой зоной американцы определили действующую Одесскую область, где примерно тот же этнический состав и уровень антисоветских настроений. Фактически, после Крыма и Донбасса, американцы следующими по лояльности к советской власти назвали Одессу и Харьков, где весной 2014 года были мощные сепаратистские движения. Но они уже не нашли серьезной поддержки населения.

Преимущественно сельскохозяйственные территории северного Причерноморья американцы записали в качественно другую пятую зону — широкая прибрежная полоса от Николаева до Мариуполя. Здесь, за некоторыми исключениями, преобладало украинское население. Во время Второй мировой войны иногда была активная украинская образовательная и культурная жизнь, которая "не приняла мощную политическую форму".

Кроме того, американцы отмечают полмиллиона перевезенных в Херсонскую и Николаевскую области украинцев с Западной Украины с "более проукраинскими настроениями". "Во время Второй мировой войны были заметны свидетельства, что значительная часть местных считали себя жителями Украинской республики, отличной от СССР как целого", — отметили аналитики.

В докладе считали, что специальные силы США не получат здесь значительного сопротивления, а также будут иметь определенную поддержку украинского населения.

Центральное Приднепровье в четырехугольнике Кривой Рог, Запорожье, Днепропетровск и Павлоград аналитики назвали отдельной шестой зоной с еще более благоприятными условиями.

"В этом регионе специальные силы могут получить ограниченную поддержку населения", — говорится в отчете. Украинцы здесь однозначно находятся в большинстве, хотя разведчики напоминают, что в промышленных центрах региона была значительная поддержка большевиков.

Антисоветский центр Украины

Первым условным регионом, где специальные силы США могут получить существенную поддержку, являются левобережные части Полтавской, Черниговской и Сумской областей, а также правобережная Кировоградская область и часть Винницкой области.

"Этот пояс является традиционной сердцевинной землей Украины, а украинцы здесь составляют более 95% населения во многих районах", — говорится в отчете. Во время обеих мировых войн здесь были значительные проукраинские и националистические настроения.

Еще более антисоветской назвали условную "зону восемь", в которую зачислили Киевскую, Черкасскую, Житомирскую и Хмельницкую области. Националистические и антисоветские настроения здесь, по данным отчета, были сильными, а местное население могло бы предоставить "существенную поддержку специальным силам". "Регион составляет украинское население, которое подверглось небольшому российскому влиянию", — считали американцы.

Здесь было мощное украинское движение в 1917-1921 годах, а во время коллективизации фиксировалось вооруженное сопротивление. Во время Второй мировой войны в регионе были мощные антисоветские настроения, а в северном Полесье действовали вооруженные украинские повстанческие отряды. При этом советских партизан здесь якобы не поддерживали. "Похоже, что в этом регионе специальные силы получат по крайней мере умеренную помощь", — отмечают в отчете.

Западная Украина

Еще на четыре зоны американцы поделили новоприсоединенные к СССР территории Западной Украины. Здесь американцы зафиксировали очень мощные антисоветские настроения и перспективу поддержки американского спецназа.

В частности, девятую зону — Волынь — в США назвали одним из центров украинских повстанцев во время Второй мировой войны. А четыре города региона — Ковель, Луцк, Костополь и Владимирец — по данным разведки, частично были под контролем украинских повстанцев, которые успешно воевали против немцев и советских партизан.

Здесь было абсолютное преимущество украинского населения с польскими вкраплениями. При этом американцы отмечают, что из-за жесткого противостояния между украинцами и поляками, последние вряд ли поддержат проукраинское восстание. США указали, что до 1950 года здесь было очень мощное вооруженное сопротивление СССР, которое частично наблюдалось до 1956 года.

В десятой зоне, Закарпатье, украинское население не имеет истории отношений с русскими и имело конфликты с венграми. По данным США, на Закарпатье после Второй мировой войны действовали украинские антисоветские отряды севернее Ужгорода и в горных районах.

Похожая ситуация в Черновицкой области — одиннадцатой зоне. Здесь преобладает украинское население, которое во время войны оказывало некоторое сопротивление румынской администрации, но украинские повстанцы были активными в горных районах. Деятельность подпольных групп в горных районах, по данным США, продолжалась до 1956 года.

Самые антисоветские настроения американцы приписали трем галицким областям: Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской. Американцы отметили собственную армию края во время Первой мировой войны, противостояние с поляками в 20-30 годах и мощную Украинскую повстанческую армию, которая боролась с немцами и коммунистами до 1956 года.

На момент написания отчета американцы не исключали, что в отдаленных горных районах могут встретиться остатки отдельных украинских подразделений. "В этом регионе специальные силы могут получить значительную поддержку местного населения, включая активное участие в действиях против советского режима" — резюмировали в отчете.

Благоприятные зоны для спецопераций

Проанализировав все факторы — географию и возможности для маскировки, настроения населения и скопления стратегических объектов для диверсий, — специальным силам предложили пять территорий для эффективных атак. Это преимущественно северные и западные регионы, а также — южное побережье Крыма.

Значительную часть центральной Украины признали непригодной для эффективных операций из-за аграрного характера хозяйства и большой территории, где действовать неэффективно. Однако, чтобы их продукция не шла в Россию, спецназу рекомендуют перекрывать пути сообщения отсюда в благоприятных секторах.

Похожая ситуация и с восточной Харьковской областью, где возможными посчитали лишь "отдельные операции" по перекрытию путей сообщения с Донбасса в Россию. То же же касается промышленного региона возле Днепропетровска.

Важнейший экономический регион — Донбасс — совершенно не подходит для специальных операций сил из-за нехватки мест для маскировки, высокой плотности населения, "большого количества русского и русифицированного украинского населения".

Куда бить

Карта мест для эффективных операций концентрируется на западных регионах. В каждой зоне для действий специальных сил указаны подробные данные о главных целях атак и инфраструктуре, линиях електроппередач и путях сообщения. Спецназу рекомендовали сначала действовать там, где можно ожидать меньше сопротивления и проблем с камуфляжем.

Благоприятным регионом для операций американцы определили Карпаты и северные предгорья. Кроме благоприятных настроений населения, здесь есть стратегические запасы калийных солей и газовые месторождения, которые важны для центра Украины и городов центральной России. Также здесь проходят пути сообщения с восточноевропейскими союзниками СССР. Условия для маскировки — горы и леса — здесь определены очень благоприятными.

Регион вокруг Львова признан отдельной зоной для спецопераций. Хотя здесь сложнее с маскировкой, однако больше важных траснпортных артерий — с востока на запад в Германию.

Для каждой зоны аналитки советуют различные типы снаряжения, подготовки и тактики действий. Кроме особенностей расположения населения и промышленности, в каждой зоне попытались набросать карту расположения силовиков.

Особое внимание уделили строительству газопровода из Дашавы в Карпатах, который должен был пролегать в Ленинград через Минск, как указывали американцы.

По эффективности операций Волынь заняла третье место — здесь мало стратегических объектов, но благоприятные другие факторы, в частности удобные для маскировки болота и леса. "Наибольшую ценность для специальных сил имеет железнодорожная линия, которая соединяет СССР с Польшей и Германией", — говорится в докладе.

Киев и Крым

Житомирскую и Киевскую области отнесли к четвертой зоне спецопераций, где почти все факторы благоприятные — от населения до промышленности.

На этом фоне странным кажется определение пятой благоприятной зоны — южного берега Крыма. Аналитики указали, что здесь много важных путей сообщения, порты, база флота и некоторые сырьевые ресурсы.

Американцы считали, что крымские горы могут давать приют для спецгрупп, но при наличии специфической экипировки и подготовки. Также аналитики еще надеялись на определенную поддержку крымских татар в горах, которые могли избежать депортации.

Исследование не содержит никаких предложений или информации, когда и при каких обстоятельствах США могли начать специальные операции на территории УССР.