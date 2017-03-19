Архиепископ Сицилии запретил мафиози становиться крестными отцами

bbcrussian.com
воскресенье, 19 марта 2017 г. 17:31
Архиепископ Сицилии Микеле Пеннизи запретил местным мафиози принимать участие в крещении детей, чтобы тем самым они не могли становиться "крестными отцами".
© Vida Press

Микеле Пеннизи, чей приход находится в пригороде столицы Палермо Монреале, является ярым борцом с мафией и заявляет, что хочет бросить вызов устоявшемуся правилу.

"Мафия переняла термин "крестный отец" у церкви, чтобы придать своим главарям ореол религиозной значимости, - цитирует Пеннизи Франс-пресс. - А на самом деле эти два мира совершенно несовместимы".

В приход Пеннизи входит и печально известная деревня Корлеоне, увековеченная в романе Марио Пьюзо "Крестный отец".

В феврале этого года пресса сообщала, что Микеле Пеннизи резко осудил священника Корлеоне за его решение разрешить сыну местного гангстера Тото Риина стать крестным отцом своей племяннице.

"Путь истинный открыт для всех"

Новый указ архиепископа Пеннизи запрещает осужденным за "бесчестные преступления" выступать в роли крестных родителей.

При этом архиепископ признает, что мафиозный "кодекс чести" или "омерта" будет препятствовать отправлению этого указа.

"Если какой-то человек не был осужден, то мы не можем относиться к нему [негативно] на основании слухов, без доказательств", - пояснил он, добавив, что путь исправления открыт для всех, в том числе и для гангстеров.

"Если кто-то из них признается, что сделал что-то плохое и попросит прощения за причиненное зло, то в этом случае мы можем обсудить, как встать на путь истинный", - сказал архиепископ.

В 2008 году архиепископу Пеннизи угрожали расправой после того, как он отказался разрешить похоронить по религиозному обряду главу мафии Крочефиссо Эманнуэлло.

Тогда полиция приставила к священнику охрану.

В 2014 году папа Франциск также бросил вызов организованной преступности, отлучив от католической церкви всех мафиози.

"Те, кто идут по дороге зла, как это делают мафиози, не едины с богом", - сказал папа римский.

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