Археологи нашли забытый город в Эфиопии

На востоке Эфиопии команда британских археологов обнаружила забытый город Харла, построенный в Х веке до нашей эры. Внутри города обнаружена мечеть XII века. Когда-то Харла считался городом великанов, утверждают археологи.

Город Харла был региональным ремесленным и торговым центром, рассказывает профессор Тимоти Инсолл из Эксетерского университета в Британии. По его словам, ремесленники города специализировались на изготовлении бижутерии и ювелирных изделий.

"Население Харлы было смешанным и состояло из иностранцев и местных, которые вели торговлю с другими странами региона Красного моря, Индийского океана и возможно даже Аравийского залива. Обнаруженные артефакты были привезены в город с Мадагаскара, Мальдивских островов, из Йемена и Китая.

"Это открытие переворачивает наше представление о торговле в этой забытой археологами части Эфиопии", - говорит профессор Инсолл.

Как рассказывает корреспондент Эфиопской службы Би-би-си Эммануэль Игунза, раньше о местности, где нашли город, ходили предания о том, что там обитают гиганты, из-за зданий, построенных из крупных каменных блоков.

"Мы это, конечно, опровергли, но по-моему нам не верят", - говорит профессор Инсолл об этой местной легенде.

В заявлении команды археологов говорится, что они планируют провести анализ примерно 300 тел с местного кладбища, чтобы узнать, что ели захороненные в древности люди. Раскопки продолжатся в следующем году.