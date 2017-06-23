Арабские страны направили Катару список требований для отмены бойкота

Четыре страны, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, направили в Доху 13 требований, которые необходимо выполнить для отмены бойкота.

В частности, Саудовская Аравия, Египет, Объеденные Арабские Эмираты и Бахрейн требуют, чтобы Катар закрыл свою телекомпанию "Аль-Джазира".

В документе уточняется, что закрыты должны быть все филиалы "Аль-Джазиры". У компании есть телеканал на английском языке - один из самых популярных арабских спутниковых каналов.

Страны Персидского залива и близкий союзник Саудовской Аравии, Египет, давно обвиняли "Аль-Джазиру" в предоставлении трибуны для исламистских движений и поощрении инакомыслия.

От властей Катара также требуют сократить связи с Ираном и закрыть турецкую военную базу - и сделать все это в течение 10 дней.

Крупнейший политический кризис в странах Персидского залива разразился в начале июня, когда более десяти стран ввели против Катара дипломатические и экономические санкции.

Они обвинили Катар в финансировании терроризма и подрыве стабильности в регионе. Все эти обвинения Доха отрицает.

Список требований был объявлен вскоре после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал соседей Катара сделать свои требования "разумными и выполнимыми".

СМИ отмечали, что в Вашингтоне были обеспокены тем, как много времени понадобилось Эр-Рияду и другим участникам бойкота на то, что сформулировать свои требования.

Катар пока не комментировал эти требования, однако министр иностранных дел, шейх Мохаммед Абдель Рахман аль-Тани ранее заявил, что власти не собираются участвовать в переговорах, пока санкции не будут сняты.

"Неназванная сумма"

Агентство Ассошиэйтед пресс, которому удалось получить копию списка сообщает, что арабские страны также требуют:

Прервать все отношения с движением "Братья-мусульмане", которое запрещено в других арабских странах.

Не выдавать гражданство уроженцам четырех стран, составивших список требований, и выслать тех, кто сейчас находится на территории Катара - таким образом, по мнению авторов списка, он пытаются удержать Катар от вмешательства во внутренние дела других государств

Выдать всех людей, которые находятся в списке террористов в четырех странах-составителях списка

Прекратить финансирование любых экстремистских организаций, которые признаны террористическими в США

Предоставить детальную информацию об оппозиционерах, которых, как утверждают авторы документа, финансировал Катар

Прекратить финансировать другие СМИ помимо "Аль-Джазиры", включая Arabi21 и Middle East Eye

Заплатить неназванную сумму в качестве компенсации

В политических, экономических и других сферах ориентироваться на Совет сотрудничества в Персидском заливе.

Неназванный чиновник рассказал агентству Рейтер. что Катар также попросили прервать якобы имеющиеся у него связи с экстремистскими группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также радикальной шиитской группировкой "Хезболла".

В документе, который видели журналисты, Катар просят закрыть дипломатические должности в Иране, выслать всех членов иранского Корпуса стражей исламской революции и вести только такую торговлю с Ираном, которая не противоречит санкциям США.