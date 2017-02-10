Апелляционный суд отказался восстановить действие миграционного указа Трампа

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bbcrussian.com
пятница, 10 февраля 2017 г. 07:43
Апелляционный суд в Сан-Франциско отказался восстановить действие указа президента США Дональда Трампа, вводящего запрет на въезд в страну граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.
President Donald Trump
© Reuters / Scanpix

Апелляционный суд девятого округа поддержал решение федерального судьи Сиэтла, который ранее постановил приостановить действие президентского указа на неопределенный срок.

Дональд Трамп резко отреагировал на новое решение. "Встретимся в суде. На карту поставлена безопасность нашей страны", — говорится в сообщении Трампа в "Твиттере", набранном заглавными буквами.

Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 28 января, вводил 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также был прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран была заморожена на 120 дней.

4 февраля федеральный суд Сиэтла принял решение приостановить действие указа, после того как иск об отмене постановления подал Вашингтон, а впоследствии и другие штаты.

Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока иск не будет рассмотрен. Министерство юстиции США обжаловало это решение в апелляционном суде.

В ходе рассмотрения апелляции адвокат, представляющий интересы правительства, заявил, что обязанность президента — обеспечивать национальную безопасность, а конгресс США наделил президента полномочиями по контролю за границами.

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Апелляционный суд отказался восстановить действие миграционного указа Трампа (6)

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