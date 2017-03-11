AP: Чуркин скончался от сердечного приступа, подозрительных обстоятельств нет

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NEWSru.com
суббота, 11 марта 2017 г. 11:15
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа, и никаких подозрений на криминальную составляющую нет. Об этом агентству Associated Press рассказал чиновник из мэрии Нью-Йорка, знакомый с результатами судебно-медицинской экспертизы. Ранее судмедэксперты заявили, что не станут разглашать причины смерти российского дипломата "в соответствии с международным правом и протоколом".
Фото - korrespondent.net

Как отмечает AP, источник агентства поделился информацией об итогах экспертизы вопреки решению американских властей, а потому попросил скрыть его имя.

Представитель управления судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка Джули Болсер накануне заявила, что все вопросы по делу Чуркина должны направляться в Госдепартамент, поскольку дипломатический иммунитет действителен и после смерти.

По информации американских СМИ, Госдепартамент США 24 февраля обратился к властям Нью-Йорка с просьбой не раскрывать результаты экспертизы.

В МИД РФ, в свою очередь, выражали удивление в связи с утечками в СМИ данных о ходе исследования причин смерти российского постпреда. "Мы полагаем, что данная информация должна передаваться российской стороне прежде всего по официальным каналам для того, чтобы была информирована семья, его родные в первую очередь должны знать о результатах экспертизы", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, скончался на рабочем месте 20 февраля, за день до своего 65-летия. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

NEWSru.com
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