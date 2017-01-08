Аномальные холода в Европе унесли жизни более 20 человек

 (12)
bbcrussian.com
воскресенье, 8 января 2017 г. 11:15
Жители европейских стран страдают от необычайно сильных холодов, установившихся в первые дни января с приходом холодных воздушных масс из Скандинавии.
© DELFI / Karolina Pansevič

За последние два дня в Европе от переохлаждения погибли более 20 человек, среди них немало мигрантов и бездомных.

10 человек умерли только в Польше, где температура опустилась до минус 14 градусов, а в некоторых регионах — до минус 20 градусов по Цельсию.

На юго-востоке и в центральной части Италии, где погибли семь человек, идут сильные снегопады.

На юге Германии в горных районах температура воздуха упала до минус 26 градусов Цельсия, на многих автомобильных трассах страны образовался сильный гололед.

В Праге, как сообщают чешские власти, минувшая ночь была самой холодной с начала зимы. Жертвами морозной погоды там стали три человека.

По меньшей мере трое беженцев из-за холодов погибли в Болгарии.
В Стамбуле выпало до 40 см снега. В последние дни Турция оказалась во власти морозов и снежных бурь.

В Москве установились аномальные рождественские морозы, столбик термометра минувшей ночью опустился ниже минус 30 градусов Цельсия.
Нынешняя зима в российской столице, по данным метеорологов, стала самой холодной за последние 120 лет.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Латвию посетит руководитель переговоров о выходе Великобритании из ЕС

Латвию посетит руководитель переговоров о выходе Великобритании из ЕС
На следующей неделе с визитом в Латвию прибудет руководитель делегации ЕС на переговорах о выходе Великобритании из ЕС Мишель Барнье, сообщили агентству ЛETA в Кабинете министров.

Премьер Великобритании: мы четко знаем, чего хотим от ЕС (1)

Theresa May
Премьер-министр Тереза Мэй отвергла утверждения о том, что британское правительство якобы не имеет четкой позиции относительно переговоров с ЕС по вопросу о выходе из союза.

Сербские власти обвиняют в использовании армии интернет-троллей

Elektroniniai valdžios vartai
Эксперты утверждают, что у правительства Сербии есть целая армия интернет-троллей, создающая в Сети параллельную реальность. В ней в стране все хорошо, а критики властей - враги Сербии.

Власти Пекина решили создать экологическую полицию

Smogas Pekine
Новое подразделение полиции Пекина, в задачу которого входит охрана окружающей среды, займется борьбой с вредными выбросами в атмосферу, сообщил исполняющий обязанности мэра китайской столицы Цай Ци.

Снегопады парализовали Стамбул: Босфор закрыт, рейсы отменены (3)

Stambulą paralyžiavo didžiulis snygis
Сильные снегопады обрушились на Турцию, парализовав Стамбул, где за минувшую ночь выпало около 65 см снега.
Facebook друзья
Rambler's Top100