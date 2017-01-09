Анкара наставляет Трампа выдать Гюлена и не поддерживать курдов

bbcrussian.com
понедельник, 9 января 2017 г. 14:45
Власти Турции рассчитывают, что администрация избранного президента США Дональда Трампа выдаст Анкаре оппозиционного исламского проповедника Фетхуллу Гюлена, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Fethullah Gulenas
© AP/Scanpix nuotr.

"Я не думаю, что администрация президента Трампа будет повторять ошибки прежней администрации. Мы ждем от США, что Фетхулла Гюлен будет выдан Турции", - заявил Чавушоглу на конференции послов в Анкаре.

Он также добавил, что Анкара ждет от Вашингтона прекращения поддержки действующих в Сирии курдских отрядов народной самообороны (YPG), которые турецкие власти считают террористической организацией.

Министр также сказал, что Россия продолжает оставаться ключевым экономическим партнером Турции, однако отметил, что Анкара не намерена отказываться от признания территориальной целостности Украины и Грузии.

Фетхулла Гюлен считается в Турции вторым по влиянию человеком после президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Он ведет уединенный образ жизни в добровольном изгнании в США.

Власти Турции обвиняют Гюлена в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. В частности, его называют организатором попытки государственного переворота в июне прошлого года. Гюлен заявляет о своей непричастности к путчу.

Турция неоднократно пыталась добиться от США выдачи Гюлена.

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Анкара наставляет Трампа выдать Гюлена и не поддерживать курдов

Fethullah Gulenas
Власти Турции рассчитывают, что администрация избранного президента США Дональда Трампа выдаст Анкаре оппозиционного исламского проповедника Фетхуллу Гюлена, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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