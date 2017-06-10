Андерс Брейвик сменил имя

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Gazeta.ru
суббота, 10 июня 2017 г. 07:17
Террорист Андерс Брейвик, организовавший двойной теракт в Норвегии 22 июля 2011 года, официально изменил имя, сообщает газета Verdens Gang.
Andersas Behringas Breivikas
© Reuters/Scanpix

По данным издания, в настоящее время в государственном реестре населения он значится под именем Фьотольф Хансен.

Представляющие интересы заключенного адвокат Эйстейн Стуррвик подтвердил газете, что тот действительно изменил имя.

При этом юрист не смог сказать ни когда именно, ни почему это было сделано. "Я только могу сказать, что он действительно это сделал… Мы об этом узнали достаточно недавно", — добавил адвокат.

Ранее верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию Андерса Брейвика о признании факта нарушения его прав в тюрьме. После этого стало известно, что террорист намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Gazeta.ru
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