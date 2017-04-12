Анатолий Билилов заявил, что Южная Осетия войдет в состав России

Спикер парламента Анатолий Бибилов выиграл президентские выборы в Южной Осетии, набрав около 58% голосов. Ближайший соперник, действующий президент Леонид Тибилов, получил менее 30% голосов.

"Это провокационное действие российской оккупационной силы грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и является очередной попыткой легитимизации этнических чисток, военной интервенции и оккупации регионов Грузии", - прокомментировали выборы в грузинском МИД.

Южная Осетия объявила о выходе из состава Грузии в начале 1990-х годов. В 2008 году Грузия попыталась восстановить контроль над республикой, независимость которой к тому моменту не была признана никем.

Это привело к вооруженному конфликту, в который вмешалась Россия. По итогам нескольких дней военных действий между сторонами конфликта было подписано соглашение о прекращении огня.

После этого Россия официально признала независимость Южной Осетии. Помимо России, независимость Южной Осетии после войны 2008 года признали Венесуэла, Никарагуа и два островных государства Науру и Вануату. Ни одна другая входящая в ООН страна независимость Южной Осетии не признала.

Разделение этноса

"Вероятность, по большому счету, стопроцентная. Потому что мы прекрасно понимаем, что практически три года осталось до момента, когда мы сможем сказать, что 100 лет прошло со дня разделения осетинского народа, - сказал Бибилов Русской службе Би-би-си. - Нам надо сделать все, для того чтобы та историческая несправедливость, которая сегодня имеет место, чтобы этого не было. Все думают, что Республика Южная Осетия - независимое государство, но, если глубже копнуть, мы видим это разделение этноса".

Бибилов при этом пояснил, что объединение может случиться "только в составе России, с воссоединением Северной и Южной Осетии". По словам политика, этот вопрос обсуждался во время его недавнего визита в Москву.

С кем именно из российских политиков он вел переговоры, Бибилов не уточнил, отметив только, что "понимание это одно, а политические процессы - другое".

Сейчас бюджет Южной Осетии почти на 90% формируется за счет дотаций российского бюджета: в 2017-м году эта сумма превышала 8 миллиардов рублей.

В середине марта, во время визита теперь уже бывшего президента Южной Осетии Леонида Тибилова в Москву, стало известно, что некоторые подразделения вооруженных сил Южной Осетии войдут в состав российской армии. Это предложение одобрил российский президент Владимир Путин.

Аннексия уже происходит

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием к властям Грузии. Вот как прокомментировал заявления Анатолия Бибилова государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили:

"В-первую очередь, что касается позиции по поводу этого референдума. То, что он нелегитимен - это однозначно. Важно и то, что он не может выражать волю населения, так как множество людей изгнано из региона.

Эта тема [присоединение к России], конечно, не новая. Спекулирование этим вопросом происходило и раньше. В реальности - это попытка аннексии, потому что в этой ситуации, в регионе, опустошенном абсолютно нелегитимными процессами, об объединении не может быть и речи.

Если такое заявление делается, оно однозначно провокационное. При любом развитии позиция международного сообщества и, конечно, Грузии однозначна - никакие результаты таких маневров не будут и не могут быть признаны.

Наш путь мирный - и, надеюсь, эти посылы будут правильно поняты осетинским обществом - мы предлагаем выход из этой очень сложной ситуацией путем диалога, примирения, построения доверия и сотрудничества вокруг общих интересов.

В прошлом эта тема [присоединение к России] не раз поднималась, и мы видели противоречивую реакцию. Этот вопрос не раз был поднят в Цхинвальском регионе, но не был получен ответ со стороны Российской Федерации, который ожидали его инициаторы, в большой степени, наверное, из-за того что сегодня Россия полностью проводит там свои интересы, которые у нее могут быть. Фактически, полностью контролирует регион: туда нет доступа никакому международному представительству, перекрыт почти весь периметр от остальной Грузии. Фактически, де-факто аннексия этого региона уже происходит.

Какой будет [российская] реакция, трудно предсказать, но мне трудно представить, что спекуляции этой темой периодически и годами проводятся без каких-то связей с Россией. Для меня важнее, что, во-первых, это [присоединение к России Южной Осетии] будет нелигитимным, во-вторых, не имеет и не может иметь ничего общего с волей народа, так как абсолютное большинство населения, которое представляет этот регион, там не проживает.