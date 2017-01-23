Амон и Вальс лидируют на праймериз социалистов во Франции

 (1)
bbcrussian.com
понедельник, 23 января 2017 г. 08:15
Бывший министр образования Франции Бенуа Амон и бывший премьер-министр страны Мануэль Вальс стали лидерами по итогам первого тура праймериз социалистов во Франции.
© AFP/Scanpix

По предварительным данным, Амон набрал 35,21% голосов, Вальс - 31,56%. На третьем месте - экс-министр экономики Арно Монтебур, за которого проголосовали около 18% избирателей.

Лидер социалистов и действующий президент Франции Франсуа Олланд решил не участвовать в предвыборной кампании.

Второй тур предварительных выборов пройдет 29 января, по его итогам будет определен кандидат в президенты Франции от Социалистической партии на выборах 2017 года.

Согласно последним данным соцопросов, ни у одного из потенциальных кандидатов-социалистов нет больших шансов достичь финального раунда президентских выборов.

Как ожидается, на пост президента страны в итоге будет претендовать бывший премьер-министр Франции, консерватор Франсуа Фийон и лидер "Национального фронта" Марин ле Пен.

Большинство политологов полагают, что наибольшие шансы на победу - у Фийона. Среди его предвыборных обещаний - снижение налогов для бизнеса, смягчение трудового законодательства и сокращение числа работников бюджетной сферы.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

WSJ: Контрразведка США изучила контакты советника Трампа с Россией

WSJ: Контрразведка США изучила контакты советника Трампа с Россией
Американские спецслужбы проверили контакты Майкла Флинна с представителями России, в частности его телефонные беседы с послом РФ в США. О результатах расследования не сообщается.

В Samsung назвали причины возгорания смартфонов Galaxy Note 7 (1)

Samsung Galaxy Note 7 tyrimas
Расследование выявило две причины перегрева аккумуляторов Samsung Galaxy Note 7 в двух партиях батарей разных производителей. Теперь компания ввела восьмиуровневую проверку безопасности устройств.

Эксперт: сирийский кризис давно перерос масштабы гражданской войны (2)

Эксперт: сирийский кризис давно перерос масштабы гражданской войны
Казахстан не является инициатором проведения в Астане переговоров по урегулированию конфликта в Сирии и в этом плане важно, что он предоставляет для площадку для переговоров.

В Астане начались переговоры о мирном урегулировании в Сирии

В Астане начались переговоры о мирном урегулировании в Сирии
Делегации официальных властей Сирии и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров.

Власти Гамбии: с отъездом экс-президента из казны пропали $11 млн (4)

Gambijos prezidentas Yahya Jammeh
Более 11 млн долларов пропали из государственной казны Гамбии после отъезда бывшего президента страны Яхьи Джамме, сообщил советник действующего президента Адамы Бэрроу Май Ахмад Фэтти.
Facebook друзья
Rambler's Top100