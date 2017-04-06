Amnesty International требует расследовать сообщения об убийствах геев в Чечне

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bbcrussian.com
четверг, 6 апреля 2017 г. 12:28
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти немедленно расследовать сообщения о похищениях, пытках и убийствах гомосексуалов в Чечне, опубликованные "Новой газетой" и "Российской ЛГБТ-сетью".
© UPPA/Photoshot/Scanpix

"Власти Российской Федерации также должны предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности любого лица, которое может подвергаться риску в Чечне из-за своей сексуальной ориентации, и самым решительным образом осудить любые дискриминационные комментарии, сделанные должностными лицами. Amnesty International объявила глобальную акцию срочной помощи, содержащую все эти требования", - отмечено на сайте организации.

"Новая газета" 1 апреля опубликовала расследование под названием "Убийство чести", в котором говорится, что в Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях. По данным СМИ, известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями, однако не исключено, что таких убийств было даже больше.

В статье также утверждается, что московский активист Николай Алексеев мог подтолкнуть ряд нетерпимо настроенных жителей северокавказских республик к проявлению насилия, объявив о грядущем проведении акций на Северном Кавказе. Во вторник, 4 апреля, издание представило публике продолжение расследования с монологами выживших.

Правозащитное общество "Российская ЛГБТ-сеть" организовало линию помощи для проживающих в Чечне представителей ЛГБТ-сообщества - вплоть до их "эвакуации" [оригинальная формулировка] из республики.

Материалы издания вызвали резкую отповедь со стороны чеченских официальных лиц: так, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал сообщения "абсолютной ложью".

"Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются", - заявил он "Интерфаксу".

Член Совета по правам человека при президенте Чеченской республики Рамзане Кадырове Хеда Саратова 1 апреля сказала, что крайние меры в отношении "таких людей" чеченское общество не осудит. На следующее утро она, впрочем, заявила, что ее не так поняли, и что она была "не совсем вменяема", делая подобные заявления.

"То, что в мире они [представители ЛГБТ-сообщества] есть, естественно, я знала, но никогда не слышала, что они есть в нашем обществе. [...] Я не призываю никого к насилию", - оправдывалась Саратова в беседе с Business FM.

В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что МВД проверит сообщения о пытках и убийствах.

Чечня и другие республики Северного Кавказа регулярно фигурируют в жалобах правозащитников на нарушение базовых прав человека, однако акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в последние годы запрещались и срывались и в ряде других регионов России.

В 2013 году в России на федеральном уровне приняли пролоббированный петербуржским единороссом Виталием Милоновым закон о так называемой "пропаганде гомосексуализма". Сексологи, юристы и правозащитники открыто выражали непонимание, как именно можно "пропагандировать" то или иное сексуальное поведение.

Кроме того, в России, как и в большинстве стран мира, с 1999 года действует Международная классификация болезней Десятого пересмотра, в которой прямо сказано, что сама по себе (гомо-, гетеро- или би-) сексуальная ориентация не рассматривается как расстройство.

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