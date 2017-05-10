Amnesty International осудила запрет советской символики на Украине

 (7)
bbcrussian.com
среда, 10 мая 2017 г. 11:01
Украинское отделение организации Amnesty International осудило задержание демонстрантов с советской символикой во время демонстрации по случаю 9 мая.
© Reuters / Scanpix

Накануне в Днепре произошла драка между участниками "Марша победы" и ветеранами АТО. Конфликт разгорелся из-за использования на шествии советской атрибутики. В результате драки часть людей была задержана.

Директор украинского представительства Amnesty International Оксана Покальчук назвала недопустимыми задержание мирных граждан и запрет советской символики.

"Такие меры не только не освобождают Украину от советского наследия, от драконовских законов и практик советских времен, но, наоборот, сближают с ними нас и нашу страну", - сказала Покальчук.

В Amnesty International считают, что запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым, нарушает право на свободу выражения мнения, а задержание участников мирных акций - это шаг к ограничению свободы слова и собраний со стороны украинских властей.

В организации потребовали освободить всех задержанных демонстрантов и расследовать случаи применения силы на прошедших 9 мая акциях.

Еще 6 мая глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы будут пресекать антиукраинские проявления 9 мая.

"На всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день - подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления! Все соответствующие попытки со стороны, жаждущих провокаций сил будут пресечены", - заявил он.

Закон о декоммунизации был принят на Украине в апреле 2015 года. Помимо запрета на использование советской символики документ также содержит предписание о демонтаже памятников коммунистическим деятелям и переименовании названных в их честь населенных пунктов и улиц.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Amnesty International осудила запрет советской символики на Украине (7)

Amnesty International осудила запрет советской символики на Украине
Украинское отделение организации Amnesty International осудило задержание демонстрантов с советской символикой во время демонстрации по случаю 9 мая.

Политик впервые покормила грудью ребенка в парламенте Австралии (9)

Политик впервые покормила грудью ребенка в парламенте Австралии
Сенатор Лариса Уотерс стала первой женщиной-политиком, покормившей грудью ребенка в парламенте Австралии.

ЕС вскоре объявит об упрощении визового режима с Украиной (132)

Federica Mogherini
Евросоюз через несколько дней объявит о соглашении по упрощению визового режима с Украиной, заявила во вторник. 9 мая, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совбеза ООН.

Страны НАТО обсудят увеличение войск в Афганистане (10)

Страны НАТО обсудят увеличение войск в Афганистане
Страны НАТО обсуждают увеличение численности войск в Афганистане, сообщает во вторник, 9 мая, AFP. Дания поддержит такое решение, если это будет необходимо, заявил министр обороны страны Клаус Йорт Фредериксен. Ранее стало известно, что НАТО попросила Великобританию увеличить воинский контингент в Афганистане.

Белый дом подтвердил встречу Трампа и Лаврова (8)

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, подтвердили в пресс-службе Белого дома.
Facebook друзья
Rambler's Top100