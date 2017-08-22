Aмериканское затмение может побить рекорд по числу наблюдений

Жители США в телескопы, камеры и в одноразовые защитные очки наблюдают Великое американское затмение.

Это "небесное шоу", как ожидается, станет самым фиксируемым и беспрецедентным по числу наблюдений затмением в истории, констатирует AP. Видео того, как диск Луны наползает на солнечный диск и закрывает его, транслируется на сайте NASA с различных точек на территории страны.

В Белом доме сообщали, передает USA Today, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания будут наблюдать затмение с балкона второго этажа Белого дома, но в Вашингтоне оно неполное.

Дочь американского президента Иванка Трамп разместила твит, напоминающий о необходимости использовать для наблюдений за Солнцем специальные защитные очки, чтобы избежать повреждений глаз.

Чтобы узнать больше о составе и деятельности Солнца, специалисты NASA и другие ученые наблюдают затмение и анализируют данные с телескопов на Земле и на орбите, МКС, с самолетов и десятков высотных аэростатов с установленными на них камерами.

Для изучения затмения оборудовано три самолета - один с инфракрасными датчиками для наблюдения за солнечной короной, а два самолета - с телескопами, установленными в носовой части.

Ученые следят за поведением животных и растений, как они реагируют на смену дневного света сумерками и падение температуры. Тысячи людей пришли в зоопарк Нэшвилла, чтобы наблюдать реакцию животных.

Ранее CNN сообщало, что затмение планировали наблюдать по крайней мере 51% американцев, 46% опрошенных не заинтересовались этим астрономическим явлением, а 3% не смогли дать определенного ответа на вопрос. В опросе приняли участие 1018 американцев.

Полоса видимости затмения пересекает всю Северную Америку с запада на восток с 19:48 до 23:01 по московскому времени. Полное затмение, то есть момент длительностью от 1,08 минуты до 2,40 минуты, когда Солнце скроется полностью, наблюдается в 14 штатах: Орегоне, Айдахо, Монтане, Вайоминге, Небраске, Канзасе, Айове, Миссури, Иллинойсе, Кентукки, Теннесси, Северной Каролине, Джорджии и Южной Каролине.

Полное затмение, когда Луна целиком закрывала солнечный диск, в течение двух минут наблюдалось на Тихоокеанском побережье в районе поселка Линкольн-Сити в 10:19 (20:19 мск). При полном солнечном затмении диск Луны, находящейся на расстоянии 385 тыс. км от Земли, полностью закрывает солнечный диск, для земного наблюдателя видна только солнечная корона, а также яркие звезды на небосклоне.

Наиболее благоприятные условия для наблюдения - в полосе шириной 70 миль (113 км) и протяженностью 4200 км от Тихого до Атлантического океана через 14 штатов: в Айдахо-Фоллз (штат Айдахо), Каспере (штат Вайоминг), Линкольне (штат Небраска), Джефферсон-Сити (штат Миссури), Падуке (штат Кентукки), Нэшвилле (штат Теннесси) и в Колумбии (штат Южная Каролина), где затмение можно будет наблюдать с 14:41 до 14:44 по местному времени (21:41-21:44 мск), передает ТАСС.

Следующее полное солнечное затмение на территории США можно будет наблюдать 8 апреля 2024 года в Техасе и на территории штатов Среднего Запада, а затмение, видное с территории от Тихого до Атлантического океанов, случится только в 2045 году.