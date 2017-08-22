Американский журналист рассказал о работе в Sputnik News

"Как бы вы поступили, если бы мы попросили вас написать что-то недостоверное?" Я сидел в конференц-зале на 10 этаже на Кей-стрит в офисе RIA Global, также известном как вашингтонский корпункт принадлежащей России Sputnik News Service, куда я пришел на собеседование насчет трудоустройства", - повествует Фейнберг, уточняя, что это было в середине декабря прошлого года.

"Я бы уволился", - ответил я. Затем я объяснил, что я не против работы в СМИ, которые финансируются государством, даже российским, если мне будет предоставлена независимость в редакционной политике, которую я имел бы в любом СМИ, поскольку есть много государственных СМИ, в том числе BBC, "Голос Америки", "Франс-Пресс" и "Аль-Джазира", которые работают прекрасно", - пишет Фейнберг.

"Мой собеседник, высокий мужчина по имени Питер Мартиничев, говоривший с сильным акцентом, ответил, что "Спутник" ничем не отличается от этих агентств, и, вроде бы довольный моим ответом, позднее сказал мне, что я принят на работу в качестве первого корреспондента Sputnik в Белом доме. Но, когда спустя пять месяцев я вышел из офиса, держа в руках приказ об увольнении, я вспомнил тот момент и задумался: поскольку я так ответил, почему они меня вообще взяли на работу?" - продолжает автор.

По словам Фейнберга, когда в январе он приступил к работе, что-то показалось ему странным: "Для организации, которая называет себя крупным международным информагентством, тут было, казалось, не так много опыта в кругах начальства".

"Большинство людей ассоциирует Sputnik с его сайтом SputnikNews.com - настолько подстрекательским и возмутительным, что журнал Foreign Policy прозвал Sputnik "Базфидом от пропаганды". Но большая часть собственных журналистских материалов Sputnik пишется репортерами Sputnik Newswires - более степенного подразделения компании, которое возникло в когда-то почтенном информагентстве РИА "Новости". Большая часть контента агентства спрятана в "платной части", зарезервированной для неизвестного количества подписчиков, но, если материал агентства достаточно важен, он попадает на сайт Sputnik", - говорится в статье.

"В качестве одного из репортеров информагентства Sputnik я отчитывался перед триумвиратом редакторов: Мартиничевым (который провел со мной собеседование и нанял меня), Анастасией Шевелевой и Златко Ковачем. Мартиничев и Шевелева были россиянами, оба на вид не старше меня (тогда мне было 34). Оба они, казалось, мало знали о том, как устроена американская журналистика, поскольку находили возмутительными стандартные методы: например, то, что я держал от них в секрете имена источников, с которыми встречался, или тратил деньги компании на еду или выпивку в ресторанах ради организации встреч с этими источниками", - говорится в статье.

"Ковач, уроженец Македонии и натурализованный гражданин США, был даже не журналистом и всю жизнь работал в General Dynamics - фирме-подрядчике, которая делала Southeast European Times - многоязычный сайт, адресованный аудитории на Балканах и оказывавший отпор пропаганде из России и других стран", - продолжает Фейнберг.

"И, хотя редактированием моих статей занимались другие коллеги (в том числе один-два американца), россияне (и Ковач) были, бесспорно, главными, и у них были свои цели, в списке которых не всегда фигурировала "вся правда", - утверждает он.

В начале марта 2017 года на брифинге в Белом доме, пишет Фейнберг, "я поинтересовался, почему Трамп отказывается использовать деньги и полномочия, предоставленные ему Конгрессом, чтобы отправить оружие на Украину, дабы помочь этой стране бороться против российской агрессии".

"Я нарушил - сам того не зная - одно из главных неписаных правил того, как все делается в Sputnik. На практике девиз, выражающий миссию Sputnik, - "Говорим то, о чем другие молчат" - означает, что контент Sputnik должен отражать точку зрения российской стороны на любой новостной материал, неважно, соответствует она реальности или нет. Когда доходило до вопроса Крыма, который с 2014 года занят войсками, поддерживаемыми Россией (так в оригинале. - Прим. ред.), мы никогда не должны были писать на эту тему ничего, что не включало бы формулировок, где отмечалось, что 90% жителей Крыма проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. Конечно, когда я включал подробности насчет танков и вооруженных людей, выстроившихся на улицах, когда жители Крыма голосовали на том референдуме, это вычеркивалось из текста до публикации", - говорится в статье.

Фейнберг утверждает: после вопроса об Украине на брифинге Мартиничев велел ему согласовывать с редакторами все вопросы, которые он намерен задавать в Белом доме, если редакторы не поручат ему задавать их вопросы. "Каждое утро я присылал свои вопросы по электронной почте, а он в ответ почти всегда отклонял их, отдавая предпочтение своим вопросам на другие темы и совершенно не считаясь с тем, основывались ли они на фактах", - утверждает Фейнберг.

Журналист пересказывает один из вопросов, который, по его словам, он задал в Белом доме по поручению редакции, и заявляет: "Цель вопроса была не в том, чтобы получить ответ, а чтобы воспользоваться площадкой на брифинге, который транслировался по телевизору, и выставить американское правительство лицемерами за то, что оно среагировало на применение старого горчичного газа "Исламским государством" не так, как среагировало на применение Асадом зарина против гражданских лиц. Я начал осознавать, что миссия Sputnik на самом деле не в том, чтобы сообщать новости, а в том, чтобы проталкивать версию событий, которая либо заронит сомнения в ситуациях, нелестных для России или ее союзников, либо испортит репутацию США и их союзников".

Коснувшись темы выборов в США, Фейнберг свидетельствует, что ему никогда не приказывали писать статьи в поддержку Трампа. "Вместо этого сюжеты, которые мне велели освещать, неизменно могли использоваться для проталкивания версий, что правительство США - лицемерное, коррумпированное и не имеет нравственных устоев для того, чтобы сопротивляться путинской диктатуре по вопросам прав человека и т.п.", - говорится в статье.

По словам Фейнберга, постепенно он сам осознал, что, работая в Sputnik, в любом случае будет способствовать распространению дезинформации и пропаганды.

По словам Фейнберга, начальство осталось недовольно тем, что после очередного брифинга обозреватель The Washington Post упомянул его фамилию в своей статье, указав, что он корреспондент Sputnik в Белом доме. Он поясняет, что в материалах информагентства Sputnik редко указываются фамилии их авторов - журналистов. "Рискну предположить, это делается, чтобы ни с кого не спрашивали за ошибки, ложь и полуправду в каждой конкретной статье", - пишет он.

Фейнберг уже готовился уволиться по собственному желанию, но не получил такого шанса.

"26 мая, спустя несколько дней после того, как статья в The Washington Post подточила мою анонимность, меня вызвали на совещание к Мартиничеву и другому человеку, с которым я никогда не встречался. Этот мужчина, который был намного старше и тоже говорил с сильным русским акцентом, назвался "Михаил Сафронов" и представился как глава корпункта Sputnik в Вашингтоне, хотя я никогда не видел, чтобы он появлялся в корпункте", - говорится в статье.

"Когда президент вернется из Европы, мы бы хотели, чтобы вы начали спрашивать о деле Сета Рича", - сказал мне Мартиничев", - утверждает Фейнберг.

Сет Рич, сотрудник Национального комитета Демократической партии (DNC), был убит в Вашингтоне в 2016 году. Полиция заключила, что он погиб при неудачной попытке ограбления, но многие американские ультраправые пропагандировали версию, что это была месть за гипотетическую причастность Рича к передаче электронной переписки DNC сайту WikiLeaks.

"Я ответил, что мне было бы дискомфортно задавать вопросы или писать о таких вещах, когда никакой фактической основы для них нет абсолютно. Но этот сюжет работал на определенную цель, и Sputnik не собирался от него отказываться. Если бы читателям Sputnik удалось внушить, что именно Рич организовал утечку из DNC, это сняло бы вину с российских хакеров, которых назвало виновниками разведывательное сообщество США. Моя чаша терпения переполнилась, сказал я себе. Но, прежде чем я успел заговорить и объяснить, что при таких условиях не могу тут работать, снова высказался Мартиничев. "В таком случае мы разрываем контракт с вами, и решение вступает в силу немедленно", - сказал он и раскрыл папку, чтобы вручить мне письмо с приказом на сей счет", - говорится в статье.

По словам Фейнберга, Мартиничев и Сафронов отказались назвать причины увольнения. "Спустя несколько месяцев, после того, как Yahoo News опубликовало статью об обстоятельствах моего увольнения, некий представитель Sputnik утверждал, что меня уволили из-за "вопросов, связанных с выполнением работы". Если у Мартиничева или других моих начальников были претензии к моей работе, я не был в курсе никаких претензий", - пишет Фейнберг, сообщая также, что каждый день приходил на работу раньше, чем положено, а часто оставался и после завершения рабочего дня.

Издание дополнило статью примечанием: "Мартиничев отрицает, что во время собеседования задавал Фейнбергу вопрос насчет написания недостоверных материалов. Он также утверждает, что обстоятельства увольнения Фейнберга, изложенные самим Фейнбергом, не соответствуют действительности. "Утверждение, что на последнем совещании был упомянут Сет Рич, совершенно сфабриковано, - говорит Мартиничев. - Эта история не имеет ничего общего с причинами ухода Фейнберга". Более того, Мартиничев утверждает: "Заявления, будто вопросы во время брифингов в Белом доме на камеру задавались ради продвижения конспирологических теорий, - это вздор. Все вопросы задаются, чтобы узнать позицию администрации по различным темам". В ответ на утверждения Фейнберга главный редактор Sputnik ответил: "Поскольку Politico Magazine так доверяет заявлениям Фейнберга, с вашей стороны было бы полным лицемерием не взять его на работу, чтобы доказать, какой он замечательный журналист. Я буду рад, если вы докажете, что мы ошибались. Пожалуйста, сообщите мне, заинтересованы ли вы в трудоустройстве Фейнберга. Я с удовольствием предоставлю вам рекомендательное письмо".