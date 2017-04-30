Американский военный погиб при взрыве бомбы около Мосула

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NEWSru.com
воскресенье, 30 апреля 2017 г. 11:40
Американский военнослужащий стал жертвой взрывного устройства, которое сработало неподалеку от города Мосул на севере Ирака. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в заявлении международной коалиции, возглавляемой Соединенными штатами. Подробностей произошедшего в командовании сообщать не стали.
© AFP/Scanpix

Мосул является главным оплотом боевиков ИГ в Ираке. Полгода назад коалиция начала штурм этого города и при поддержке армии Ирака смогла освободить его восточную часть, а также половину западной. В марте этого года наступление сильно затормозилось, когда бои переместились на узкие улочки Старого города.

В конце марта военные были вынуждены приостановить операцию по освобождению оставшейся части Мосула из-за большого числа жертв среди мирного населения: блокированных в городе жителей бомбят самолеты коалиции, а террористы расстреливают всех людей, которые пытаются покинуть районы Старого города.

В Минобороны России, которое в операции участия не принимает, ранее заявили, что полное освобождение Мосула от ИГ в этом году невозможно.

В середине апреля боевики направили снаряд с хлором в западную часть Мосула. По неподтвержденным данным, применение террористами химического оружия в последнее время приняло систематический характер.

NEWSru.com
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