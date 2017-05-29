Американский спецназовец разбился на показательных выступлениях

bbcrussian.com
понедельник, 29 мая 2017 г. 16:51
Боец спецназа вооруженных сил США погиб в воскресенье из-за того, что во время показательных выступлений у него не полностью открылся парашют.
© Reuters/Scanpix

Военнослужащие совершали высадку с вертолета в штате Нью-Джерси в рамках недели военно-воздушного спорта.

Один боец элитного спецподразделения Navy SEALs ("морские котики") из-за неисправного парашюта упал в Гудзон. Из реки его достали в очень тяжелом состоянии и доставили в местную больницу. Там он скончался.

<Имя погибшего парашютиста не называется. Командование воинским подразделением принесло соболезнования родным погибшего десантника.

Неделя военно-воздушного спорта ежегодно проходит в США, объединяя морпехов, десантников, береговую охрану, которые демонстрируют свою физическую подготовку и боевые навыки.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Американский спецназовец разбился на показательных выступлениях

Американский спецназовец разбился на показательных выступлениях
Боец спецназа вооруженных сил США погиб в воскресенье из-за того, что во время показательных выступлений у него не полностью открылся парашют.

СБУ пришла с обыском в офисы "Яндекса" в Киеве и Одессе (10)

СБУ пришла с обыском в офисы Яндекса в Киеве и Одессе
В офисах компании «Яндекс» в Киеве и Одессе проводят обыск сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила пресс-служба интернет-компании.

МИ-5 расследует, почему упустили манчестерского террориста

МИ-5 расследует, почему упустили манчестерского террориста
Британская служба безопасности МИ-5 начала расследование о том, как велось наблюдение за манчестерским смертником Салманом Абеди. Жертвами взрыва, который он устроил на стадионе "Манчестер-Арена", стали 22 человека.

Меркель: Европа больше не может полагаться на США и Британию (33)

Angela Merkel
Европа больше не может "полностью зависеть" от США и Великобритании после "брексита" и избрания Дональда Трампа президентом, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В США определили национальность возможных создателей WannaCry (4)

Hacker
Эксперты из Flashpoint проанализировали данные и провели обзор нескольких заметок о выкупе, поступившие от создателей вируса WannaCry, и определили возможную национальность хакеров. Об этом сообщает сайт организации.
Facebook друзья
Rambler's Top100