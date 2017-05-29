Американский спецназовец разбился на показательных выступлениях

Боец спецназа вооруженных сил США погиб в воскресенье из-за того, что во время показательных выступлений у него не полностью открылся парашют.

Военнослужащие совершали высадку с вертолета в штате Нью-Джерси в рамках недели военно-воздушного спорта.

Один боец элитного спецподразделения Navy SEALs ("морские котики") из-за неисправного парашюта упал в Гудзон. Из реки его достали в очень тяжелом состоянии и доставили в местную больницу. Там он скончался.

<Имя погибшего парашютиста не называется. Командование воинским подразделением принесло соболезнования родным погибшего десантника.

Неделя военно-воздушного спорта ежегодно проходит в США, объединяя морпехов, десантников, береговую охрану, которые демонстрируют свою физическую подготовку и боевые навыки.