Американский режиссер Оливер Стоун снимет фильм о Путине

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 30 апреля 2017 г. 13:22
Американский режиссер Оливер Стоун снимет фильм о президенте России Владимире Путине. Об этом Стоун рассказал в интервью изданию Sydney Morning Herald.
Oliveris Stone'as
© AFP/Scanpix

Официально о съемках фильма не сообщалось. По словам Стоуна, он выйдет на экраны «скоро». «Это не столько документальный фильм, сколько формат вопроса и ответа», — заявил Стоун.

По его словам, ради съемок фильма он и его команда встречались с Путиным четыре раза за два года. «Путин один из самых важных мировых лидеров, и пока США считают его врагом — большим врагом, — я считаю, что очень важно для нас слышать, что он говорит», — подчеркнул Стоун.

В фильме расскажут о взглядах Путина на мировые события, произошедшие с 2000 года, когда он впервые стал российским президентом. Стоун рассказал, что между ним и Путиным возникло определенное доверие. «Изначально я разговаривал с ним о ситуации с [Эдвардом] Сноуденом, и это есть в фильме. И из этого выросло, я полагаю, доверие, так как он знал, что я не буду сильно редактировать его [слова]», — рассказал Стоун.

По его словам, в фильме представлена точка зрения Путина на западную риторику. Стоун сообщил, что «отдал должное» российскому президенту, позволив ему объяснить позицию России, в надежде, что это позволит предотвратить нарастающее непонимание с Западом и остановить опасную ситуацию на грани войны.

Последней работой Стоуна стал фильм «Сноуден», посвященный бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, который в 2013 году передал СМИ секретную информацию о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами разных стран мира.

Телеканал "Дождь"
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