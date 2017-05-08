Американский орбитальный самолет вернулся из двухлетнего полета

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bbcrussian.com
понедельник, 8 мая 2017 г. 17:45
Экспериментальный орбитальный самолет X-37B успешно завершил беспилотный полет, продолжавшийся два года.
© AFP/Scanpix

Самолет приземлился 7 мая на полосу на мысе Канаверал во Флориде, предназначавшуюся для космических шаттлов и не использовавшуюся с момента закрытия программы.

Самолет был выведен на орбиту в мае 2015 года с того же мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя «Атлас-5». Всего он провел на орбите около 700 суток.

Самолет проводил эксперименты для сил быстрого реагирования американских военно-воздушных сил.

Перед его запуском сообщалось, что эксперименты проводятся в рамках работы по созданию нового ионного двигателя, однако более подробная информация засекречена.

Это был уже четвертый запуск самолета X-37B на орбиту в рамках этих исследлований. На данный момент это его самый долгий полет.

Орбитальный самолет X-37 был создан в 1999 году. Ожидалось, что он будет использоваться для ремонта спутьников в космосе, однако затем программу передали американским ВВС и засекретили.

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