Американский орбитальный самолет вернулся из двухлетнего полета

Экспериментальный орбитальный самолет X-37B успешно завершил беспилотный полет, продолжавшийся два года.

Самолет приземлился 7 мая на полосу на мысе Канаверал во Флориде, предназначавшуюся для космических шаттлов и не использовавшуюся с момента закрытия программы.

Самолет был выведен на орбиту в мае 2015 года с того же мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя «Атлас-5». Всего он провел на орбите около 700 суток.

Самолет проводил эксперименты для сил быстрого реагирования американских военно-воздушных сил.

Перед его запуском сообщалось, что эксперименты проводятся в рамках работы по созданию нового ионного двигателя, однако более подробная информация засекречена.

Это был уже четвертый запуск самолета X-37B на орбиту в рамках этих исследлований. На данный момент это его самый долгий полет.

Орбитальный самолет X-37 был создан в 1999 году. Ожидалось, что он будет использоваться для ремонта спутьников в космосе, однако затем программу передали американским ВВС и засекретили.