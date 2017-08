Американский художник оказался автором проекции с Путиным на отель Трампа

Во время акции несколько актеров в военной форме под мелодию гимна России стояли перед зданием с российским флагом. В это время на Trump SoHo была проекция изображения Путина с постоянно меняющимися надписями - «Happy to help, bro» («Рад помочь, бро»), «Follow money» («Следуй за деньгами») и «Крепись, братан».

Белл неоднократно устраивал акции, выражая тем самым свою политическую позицию. После инаугурации президента США Дональда Трампа на зданиях в крупных городах появлялись проекции с надписями против главы государства или его решений.

Россию подозревают во вмешательстве в американские выборы. Расследование ведет ФБР и две палаты Конгресса. Москва отрицает любые обвинения.

Kyle Depew's images of tonight's #followthemoney action with our own "вида вооружённых сил" defending the #TrumpHotel #nationaldollarday pic.twitter.com/88B1a08xRS