Американский генерал: Россия использует Сирию как полигон

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bbcrussian.com
четверг, 22 декабря 2016 г. 18:55
Генерал-лейтенант Бен Ходжес обвинил Россию в использовании Сирии в качестве полигона для обкатки вооружений и испытания боеприпасов в боевых условиях.
Lieutenant General Ben Hodges
© DELFI.ee

"Подобное пренебрежение жизнями мирных граждан - не лучший стиль поведения для страны, которая хочет, чтобы ее воспринимали как сверхдержаву", - заявил Ходжес, командующий американскими сухопутными войсками в Европе.

По его мнению, в ходе своей операции в Сирии российские военные демонстрируют возможности своих вооружений, хотя реальной необходимости применять большинство этих вооружений просто нет.

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Министр обороны России Сергей Шойгу ранее в четверг заявил, что российские военные убили в Сирии около 35 тысяч боевиков, испробовав при этом 162 разных вида современного вооружения.

Западные политики и журналисты неоднократно обвиняли Россию в неизбирательном применении тяжелого вооружения в Сирии и убийстве мирных жителей страны, в том числе в городе Алеппо.

Российская сторона эти обвинения отвергает и настаивает, что борется в Сирии с боевиками запрещенных в России группировок "Исламское государство" и "Фронт ан-Нусра".

Президент России Владимир Путин на итоговом совещании в министерстве обороны заявил, что его страна сейчас "сильнее любого потенциального агрессора", не уточнив, какие именно страны имеет в виду.

В свою очередь Шойгу обвинил страны НАТО в повышении интенсивности военных учений и все большей направленности против России. Он утверждает, что британские военные даже используют в качестве учебных целей танки российского производства.

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