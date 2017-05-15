Американский беспилотник провел разведку в Донбассе

Об этом сообщают западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на украинские СМИ.

Американский беспилотник вылетел с авиабазы на Сицилии и курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе в течение дня. По данным СМИ, он собирал разведывательные данные, но не пересекал линию разграничения. Полет беспилотника проходил на высоте более 15 тыс. метров.

"В какие-то моменты, находясь над территорией Луганской области, он приближался к российским границам (в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях) на расстояние приблизительно в 70–80 км", — сказано в сообщении.

Беспилотник с учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км мог наблюдать за всей неподконтрольной Киеву территорией и приграничными областями России. Также он мог наблюдать за вооруженными силами Украины.