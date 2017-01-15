Американские военные в Польше: пришли, чтобы остаться

В эти выходные в Польше - незапланированный праздник. На центральных площадях Варшавы, Кракова и других городов отмечают прибытие американских военнослужащих. Играет военный оркестр, на всеобщее обозрение выставлены танки и другая военная техника. Это особенный день в истории Польши: последний раз большая часть поляков приветствовала иностранных солдат на своей земле более 200 лет назад - и это была армия Наполеона.

На этот раз речь идет об американских солдатах. Идея размещения военной базы США вместо Германии (сейчас здесь дислоцированы 36 тысяч американских военнослужащих) в Восточной Европе то и дело вызывала дискуссии. Ведь ФРГ после падения Восточного блока больше не нуждалась в защите, да и расходы на размещение войск на ее территории оказались достаточно высоки.

Встреча в Жагани

Но дальше разговоров дело не шло. Однако в 2014 году Россия аннексировала Крым. Занимавший в то время пост министра иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал НАТО усилить военное присутствие двумя бригадами, необходимыми для защиты его страны.

И вот в страну прибыла первая американская бронетанковая бригада, постоянно дислоцирующаяся в Колорадо: 3500 солдат и офицеров, 87 танков, 400 автомобилей Humwee. Она призвана укрепить восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").

Личный состав бригады в эти выходные будут торжественно встречать в польском городе Жагань. Здесь в 100 километрах от немецкой границы будет находиться штаб-квартира соединения и разместится основная часть бронетанковой бригады. Отдельные небольшие ее подразделения, помимо Польши, будут размещены по ротационному принципу в Эстонии, Латвии, Литве, а также в Венгрии, Румынии и Болгарии. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.

Опасения балтийских стран

За размещением американской бронетанковой бригады в Польше последуют дальнейшие шаги со стороны Североатлантического альянса. К концу января в Литве под командованием ФРГ будет расквартирован первый батальон сил передового базирования НАТО. В его состав, помимо немецких солдат, которых проводят 19 января из баварского Оберфихтаха, войдут 500 военнослужащих других стран. 1000 солдат НАТО под командованием Великобритании будут размещены в Эстонии. И столько же - под командованием Канады в Латвии.

Еще один батальон НАТО, командовать которым будут США, планируется разместить в северо-восточном районе Польши, вблизи города Сувалки. Он находится в центре так называемого коридора Сувалки - особо уязвимого отрезка польско-литовской границы длиной около 100 км, примыкающего на юге к Беларуси, а на севере - к Калининградской области России.

Военные эксперты уже давно бьют тревогу: если Россия начнет гибридную или конвенциональную военную кампанию против одной из балтийских стран, то может легко отрезать балтийские государства от союзников по НАТО. Ведь по коридору Сувалки проходит сухопутное сообщение альянса с балтийскими государствами. Несмотря на то, что они значительно укрепили свои вооруженные силы на фоне действий России в отношении Украины в 2014 году, Латвия, Литва и Эстония все еще достаточно уязвимы.

Важнейшее решение

После распада СССР НАТО заверила Москву в том, что, пока ситуация с безопасностью не начнет ухудшаться, до тех пор страны-члены альянса не будут на длительный срок размещать на территориях восточнее Германии крупные боевые подразделения.

Однако в связи с действиями России на Украине на саммите НАТО в Варшаве в июле прошлого года было решено укрепить восточный фланг альянса. Это предусматривает размещение подразделений НАТО в странах Восточной Европы по принципу ротации и проведение постоянных маневров. Что позволяет дислоцировать солдат и технику, но лишь на короткий срок.

Решение об укреплении восточного фланга НАТО было одним из важнейших, принятых на варшавском саммите Североатлантического альянса. Однако после того, как стало известно, что преемником Обамы на посту президента США станет Дональд Трамп, в балтийском регионе растет обеспокоенность тем, что не ясно, поддержит ли новый президент США данное решение. Или же он, договорившись с Москвой, просто поделит мир на новые сферы влияния.

Ведь ранее Трамп уже заявлял, что США не должны защищать страны, не выполняющие их финансовые обязательства в рамках НАТО. Правда, это не касается Польши и балтийских государств, у которых нет проблем с финансированием военных расходов.

Протесты из Москвы

Против размещения батальонов Североатлантического альянса в странах Балтии и Польше протестует Москва. Государственные российские СМИ называют эти действия агрессивным наступлением. При этом они не говорят, что подразделения НАТО, целью которых является обеспечение безопасности на территории от Эстонии до Румынии, численно значительно уступают силам союзников, которые до 1989 года защищали Западный Берлин.

Между тем с 2007 года Россия на своих западных рубежах или в соседней Беларуси проводит военные маневры, в которых участвуют десятки тысяч солдат. Во время этих учений отрабатывается и нанесение ударов по Польше и Эстонии. На фоне конфликта России с Украиной это внушает небезосновательные опасения как Польше, так и балтийским государствам.