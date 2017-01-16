Американские СМИ обсуждают прогнозы будущих отношений США и России

Строительство любых прогнозов по поводу будущих отношений между трамповской Америкой и путинской Россией среди прочего затрудняется разноголосием на новых американских верхах.

На минувшей неделе в сенате США проходило утверждение кандидатов Дональда Трампа на министерские должности. Причем сразу несколько его назначенцев расходились с будущим президентом по целому ряду ключевых вопросов.

Благодушные высказывания Трампа по поводу Владимира Путина порождают в США заголовки вроде "Дональд Трамп - кремлевский работник месяца?" Этот распространенный в США поощрительный титул работника использовал в названии своей статьи в New York Times ее обозреватель Николас Кристофф. Он также задается вопросом, "является ли Трамп русским пуделем?"

С другой стороны, некоторые назначенцы Трампа прямо перечили ему на слушаниях в оценке перспектив стратегического партнерства с Москвой.

"Мы вряд ли когда-либо будем друзьями, - заметил в ходе своего утверждения будущий госсекретарь Рик Тиллерсон, бывший глава гигантской корпорации ExxonMobil, получивший из рук Путина орден Дружбы. - У нас разные понятия".

Тиллерсон характеризовал Россию как "недружественную оппонентку".

В ходе предвыборной кампании Трамп говорил, что блок НАТО устарел, и что США могут отказаться защищать тех его членов, которые не увеличат расходы на оборону.

Но и Тиллерсон, и отставной генерал морской пехоты Джеймс Мэттис, которого Трамп назначил министром обороны, заступились за Североатлантический альянс, а Мэттис заявил: "Если бы у нас сегодня не было НАТО, то нам надо было бы его создать!"

"Кто в лес, кто по дрова"

Трамповские назначенцы показались обозревателю Los Angeles Times Дойлу Макмэнусу куда более рассудительными, чем сам избранный президент. Обозревателю вторили даже некоторые сенаторы-демократы.

"Я в замешательстве, потому что многие из них звучали вразумительно", - развел руками сенатор Дик Дурбин.

"Мы на вас рассчитываем", - сказала известная своими левыми взглядами сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен генералу Мэттису, который слывет ястребом и получил за ярость в бою кличку "Бешеный пес".

Сам Трамп потом заявил, что остался весьма доволен своими назначенцами. Макмэнус находит его управленческую философию крайне нетипичной для хозяина Белого дома. Предшественники Трампа поощряли дебаты среди чиновников, но ожидали, что на публике те будут придерживаться генеральной линии администрации.

"В случае с Трампом такой линии нет, и это отчасти объясняет, почему его назначенцам позволили высказываться по принципу "кто в лес, кто по дрова", - пишет обозреватель.

В 2001 году помощники Буша подготовили для его назначенцев руководство объемом в 450 страниц, где подробно излагалась позиция новой администрации по всем вопросам бытия. У Трампа ничего подобного нет.

Гораздо реже ему противоречат на людях такие ближайшие советники, как генерал Майкл Флинн и Стивен Бэннон, которые тоже скептически относятся к НАТО и разделяют энтузиазм начальства по поводу Москвы.

Приоритеты Трампа

Разногласия Трампа с министрами не следует переоценивать: как заявил на прошлой неделе будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, "в конечном итоге каждый из них будет руководствоваться приоритетами Трампа и его представлениями".

Эти представления вызывают беспокойство у большинства американских комментаторов, которые согласны, что у Трампа семь пятниц на неделе, но прослеживают у него четкое направление мысли - чересчур, на их вкус, благодушное к Путину.

Обозреватель Энн Эпплбаум отмечает в Washington Post, что Трамп готов рискнуть серьезным конфликтом с Китаем, испортить отношения с Мексикой, отвернуться от ближайших союзников США в Европе и от НАТО, "нашего самого важного военного союза".

В то же время он "много раз высказывал восхищение Россией и ее президентом", а в 2013 году заявил телекомпании MSNBC: "У меня есть отношения с Путиным, который, наверное, очень интересуется тем, что мы с вами скажем сегодня, и в какой-то форме со мной увидится".

За год до того он хвастался, что получил от Путина "красивый подарок" и утверждал (судя по всему, ложно), что он также с ним разговаривал.

"Ничто, сделанное Путиным с тех пор, - ни вторжение на Украину, ни убийства журналистов, ни посадка оппонентов, - не заставило Трампа изменить мнение", - пишет Эпплбаум, жена польского государственного деятеля Радослава Сикорского.

Возможен ли компромисс с Россией?

"Ничто, похоже, не возбуждает сейчас Дональда Трампа больше, чем перспектива того, что скоро он будет иметь дело с Владимиром Путиным", - пишет на сайте Newsmax Кристофер Радди. В последнее время автор, по его словам, неоднократно беседовал с Трампом, и почти каждый раз тот упоминал Путина.

"Если Трамп сможет совершить чудо с Россией и превратить Путина в друга, то это будет лучше для всех, - продолжает Радди. - Так это или нет, выяснится уже скоро. Лично я предсказываю, что их отношения быстро разлетятся на куски. И не по вине Трампа, который протягивает оливковую ветвь с самыми лучшими намерениями", - продолжает он.

По мнению директора сайта Newsmax Кристофера Радди, "Трамп, видимо, рассматривает это как новое партнерство, при котором мы помогаем русским в каких-то вопросах, важных для них, а они отвечают нам тем же в другой области. Это беспроигрышный вариант, типичный для Трампа".

"Но скоро Путин захочет того, в чем Трамп на компромисс не пойдет. Он наверняка переборщит. Он думает, что Трамп ему должен. Когда Путин поведет себя плохо и поставит Трампа в неловкое положение, тот миндальничать не будет. Путина ждет горькое разочарование", - считает он.

Радди пишет, что людей интересует, "почему Трамп так задвинулся на России и столь критичен к Китаю. Китай, например, обладает второй по размеру экономикой в мире. Хотя трения с ним бывали, дружественные отношения с Китаем нужны США куда больше, чем тесные отношения с Россией. Ведь Россия имеет одностороннюю экономику - нефть и газ. И она у нее скромная, размером примерно с испанскую, австралийскую или мексиканскую".

"Может быть, Трампу нравится возвеличивать Россию, потому что сюжет с Путиным хорошо звучит, - гадает Радди. - Мысль о том, что Путин сделается другом США, будоражит наше воображение".

По словам автора, Трамп также "уважает сильные личности. Он сделал свою политическую карьеру, пойдя против самого сильного парня на деревне - Барака Обамы. Теперь его манит международная арена".

Радди считает, что Трамп не наивен и в поддавки долго играть не будет.