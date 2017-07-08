Американские бомбардировщики В-1 провели учения у границы КНДР

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Deutsche Welle
суббота, 8 июля 2017 г. 14:08
США отправили для участия в совместных военных маневрах с Южной Кореей и Японией два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика. Десятичасовое участие в учениях самолетов B-1B Lancer является реакцией на недавние испытания Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, заявили в Пентагоне в субботу, 8 июля.
JAV bombonešiai B-1B Lancers
© Reuters/Scanpix

Бомбардировщики в сопровождении американских истребителей F16 и южнокорейских F15 осуществили полет до демаркационной зоны, разделяющей два государства на Корейском полуострове, сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Самолеты отработали имитацию нанесения ракетно-бомбового удара по целям в КНДР. На обратном пути на базу ВВС США на тихоокеанском острове Гуам бомбардировщики сопровождали истребители F2 Воздушных сил самообороны Японии.

"Действия Северной Кореи представляют угрозу нашим союзникам, партнерам и нашей Родине", — заявил глава Тихоокеанского командования ВВС США генерал Терренс О'Шогнесси. Он указал, что в случае необходимости надо быть готовыми полностью задействовать военный потенциал союзников США.

Пхеньян провел испытания межконтинентальной ракеты 4 июля в день независимости США. Эти испытания вызвали жесткую критику в Вашингтоне, пообещавшем принять серьезные ответные меры.

Deutsche Welle
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