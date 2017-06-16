Американская полиция выдала ордеры на арест девяти охранников Эрдогана

Полиция Соединенных Штатов выдала ордеры на арест девяти охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает АР. Сотрудники охраны турецкого лидера обвиняются в нападении на прокурдских демонстрантов. Драка произошла 16 мая у резиденции турецкого посла в Вашингтоне, когда там во время визита в США находился президент страны.

"Мы наблюдали насилие, которое было применено к протестующим. Мы не будем это терпеть", - заявил представитель полиции Питер Ньюсхэм. В розыск также объявлены три офицера турецкой полиции, четыре гражданина США турецкого происхождения и два канадца.

Полиция американской столицы арестовала двух граждан Турции, которые участвовали в беспорядках у резиденции посла Турции в Вашингтоне в середине мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

"Да, мы можем подтвердить их арест. Госдеп хотел бы поблагодарить минюст и следственные органы за их усердную работу. Мы полны решимости привлечь к ответственности виновных в насилии 16 мая", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В пресс-службе также подчеркнули, что действия охраны президента Турции, которые привели к стычкам во время недавнего визита турецкого лидера в Вашингтон "вызывают тревогу". В Госдепе указали, что арестованным предъявлены обвинения. "Мы будем рассматривать применение дополнительных мер в отношении этих лиц в соответствии с законодательством", - отметили в пресс- службе.

Палата представителей Конгресса США 6 июня приняла резолюцию, осуждающую действия охраны Эрдогана. Законодатели потребовали привлечь виновных к ответственности.

В свою очередь президент Турции раскритиковал решение полиции Вашингтона. Он заявил, что Анкара будет "бороться против этого решения политическими и юридическими методами".

16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения. Полиция Вашингтона выражала намерение предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях.

Представители посольства в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

В Госдепе выразили серьезную озабоченность этим инцидентом. 17 мая посол Турции в США Сердар Кылыч был вызван на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, а 22 мая американский посол в Турции Джон Басс - в турецкий МИД.