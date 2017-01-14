Американская компания отозвала ботинки со свастикой на подошве

 (1)
bbcrussian.com
суббота, 14 января 2017 г. 10:50
Американская обувная компания Conal International Trading Inc. извинилась за ботинки, оставляющие след в форме свастики, и отозвала их из продажи.
© Vida Press

"Мы хотели бы принести искренние извинения наши покупателям и всем, кого оскорбил отпечаток в форме свастики", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

В компании добавили, что остановили продажу этого товара и отозвали его. Также фирма утверждает, что "такой дизайн не был намеренным, а стал результатом ошибки, совершенной нашими производителями в Китае".

Поводом для скандала стали выполненные в военном стиле ботинки Polar Fox ("Полярная лиса"). Один из покупателей ранее на этой неделе опубликовал на портале Reddit фото подошвы этих ботинок с узором протектора в форме свастики.

"При заказе новых рабочих ботинок я рассмотрел их не со всех сторон", - признался автор фотографии, которую просмотрели более 3 млн раз.

Пользователи стали оставлять под снимком едкие комментарии. "В них чувствуешь себя по-настоящему кампфортно", - пошутил один. "Подходят для походов по Польше", - написал другой.

Еврейская антидиффамационная лига США завила, что связалась с компанией-производителем. По утверждению активистов, в фирме объяснили, что ботинки изготавливаются в Азии - "в культурной среде, где свастика воспринимается как буддистский символ".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Американская компания отозвала ботинки со свастикой на подошве (1)

Американская компания отозвала ботинки со свастикой на подошве
Американская обувная компания Conal International Trading Inc. извинилась за ботинки, оставляющие след в форме свастики, и отозвала их из продажи.

Обама продлил санкции против России (41)

Barakas Obama
В Вашингтоне считают, что действия России по-прежнему "представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов". Поэтому уходящий глава государства продлил срок действия санкций против Москвы.

Петицию о помиловании Сноудена подписали более 1 млн человек (1)

Edwardas Snowdenas
Письмо Бараку Обаме с просьбой помиловать Эдварда Сноудена собрало более 1 млн подписей. Между тем пресс-секретарь Белого дома назвал Сноудена человеком, "бежавшим в руки неприятеля".

Сенат США расследует вмешательство РФ в выборы президента (4)

Сенат США расследует вмешательство РФ в выборы президента
Сенат США проведет собственное расследование кибератак российских хакеров во время президентских выборов. Сенаторы планируют опросить представителей как администрации Обамы, так и Трампа.

Трамп назвал условие для отмены санкций США в отношении России (24)

Трамп назвал условие для отмены санкций США в отношении России
Избранный президент США Дональд Трамп за неделю до инаугурации заявил, что намерен первое время сохранить санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы. При этом он назвал и условие, при котором будет готов снять ограничения. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal. Накануне Обама продлил санкции, введенные США в связи с военной агрессией на востоке Украины.
Facebook друзья
Rambler's Top100