Американка арестована за передачу документа АНБ о России в СМИ

25-летняя Виннер предположительно вынесла секретные материалы из государственного учреждения в американском штате Джорджия и передала их журналистам.

Обвинения были предъявлены вскоре после того, как портал Intercept опубликовал секретный доклад Агентства национальной безопасности о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Виннер была арестована 3 июня, сообщили в минюсте. Среди обвинений против нее - сбор, передача и потеря данных об обороне, сообщают СМИ.

Сотрудница международной корпорации Pluribus, выполнявшей работу по контракту для Пентагона, Виннер работала в подразделении АНБ в Джорджии с февраля, передает Эн-би-си.

В опубликованных в Intercept документах содержались обвинения в адрес российских служб военной разведки в попытке совершить кибератаку на по меньшей мере одного поставщика программного обеспечения для системы голосования перед президентскими выборами в США.

Сотрудников российских спецслужб также заподозрили в отправке фишинговых писем более чем сотне сотрудников избирательных комиссий.

В то же время в документе не содержалось информации о том, что усилия хакеров увенчались успехом.

Файл АНБ, о котором идет речь, должен был оставаться секретным как минимум до мая 2042 года.

Американские спецслужбы ранее обвиняли Кремль в попытке вмешательства в президентские выборы, на которых Дональд Трамп обошел Хиллари Клинтон.

Несколько комитетов конгресса в настоящее время расследуют предполагаемые связи штаба Трампа с Москвой.

Президент США неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что настоящий скандал заключается в том, что подобные обвинения просочились в СМИ.