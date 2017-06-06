Американка арестована за передачу документа АНБ о России в СМИ

 (3)
bbcrussian.com
вторник, 6 июня 2017 г. 11:20
В США по обвинению в хищении секретных документов арестована сотрудница компании, выполнявшей работу для Агентства национальной безопасности страны (АНБ) Риалити Ли Виннер.
© Reuters / Scanpix

25-летняя Виннер предположительно вынесла секретные материалы из государственного учреждения в американском штате Джорджия и передала их журналистам.

Обвинения были предъявлены вскоре после того, как портал Intercept опубликовал секретный доклад Агентства национальной безопасности о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Виннер была арестована 3 июня, сообщили в минюсте. Среди обвинений против нее - сбор, передача и потеря данных об обороне, сообщают СМИ.

Сотрудница международной корпорации Pluribus, выполнявшей работу по контракту для Пентагона, Виннер работала в подразделении АНБ в Джорджии с февраля, передает Эн-би-си.

В опубликованных в Intercept документах содержались обвинения в адрес российских служб военной разведки в попытке совершить кибератаку на по меньшей мере одного поставщика программного обеспечения для системы голосования перед президентскими выборами в США.

Сотрудников российских спецслужб также заподозрили в отправке фишинговых писем более чем сотне сотрудников избирательных комиссий.

В то же время в документе не содержалось информации о том, что усилия хакеров увенчались успехом.

Файл АНБ, о котором идет речь, должен был оставаться секретным как минимум до мая 2042 года.

Американские спецслужбы ранее обвиняли Кремль в попытке вмешательства в президентские выборы, на которых Дональд Трамп обошел Хиллари Клинтон.

Несколько комитетов конгресса в настоящее время расследуют предполагаемые связи штаба Трампа с Москвой.

Президент США неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что настоящий скандал заключается в том, что подобные обвинения просочились в СМИ.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Вице-президент США назвал Россию одной из главных угроз (1)

Mike’as Pence’as
Вице-президент США Майкл Пенс назвал три главные угрозы в мире — по его мнению, это Россия, Иран и терроризм. Об этом Пенс заявил во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council.

Воздушное сообщение между Катаром и соседними странами прервано

Воздушное сообщение между Катаром и соседними странами прервано
Египет закрывает свое воздушное пространство для всех самолетов из Катара. Ожидается, что во вторник его примеру последуют Саудовская Аравия и Бахрейн.

На юге Франции более 200 кошек отравлены неизвестным ядом (3)

На юге Франции более 200 кошек отравлены неизвестным ядом
Более 200 котов и кошек, как домашних так и бездомных, отравлены в небольшом приморском городке на юге Франции в течение месяца.

Эстония на два дня восстановила погранконтроль на границе с Латвией (6)

Estonian flag
5 и 6 июня эстонский Департамент полиции и погранохраны проводит учения по временному восстановлению пограничного контроля на границе между Эстонией и Латвией, чтобы проверить свою готовность и слаженность работы с другими партнерами.

Американка арестована за передачу документа АНБ о России в СМИ (3)

Американка арестована за передачу документа АНБ о России в СМИ
В США по обвинению в хищении секретных документов арестована сотрудница компании, выполнявшей работу для Агентства национальной безопасности страны (АНБ) Риалити Ли Виннер.
Facebook друзья
Rambler's Top100