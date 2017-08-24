Американец выиграл в лотерею самую большую в истории сумму

Неизвестный пока человек, купивший билет лотереи Powerball в бостонском пригороде Уотертаун, выиграл главный приз — $758,7 млн, следует из сообщения организаторов лотереи. Счастливец не только разом разбогател, но и установил новый мировой рекорд: столь крупный выигрыш на один лотерейный билет не выпадал еще ни разу.

Абсолютный рекорд выигрыша в лотерею был установлен в США в январе 2016 года, когда в той же Powerball был сорван джекпот на общую сумму свыше $1,586 млрд. Однако тогда выигрыш выпал сразу на три билета и его пришлось поровну поделить между тремя семьями.

Победитель должен будет решить, как именно получить приз, сразу или по частям. Если он уверен в своем будущем, то может выбрать вариант с ежегодными выплатами в течение 29 лет. В этом случае будут выплачены все $758,7 млн, да еще с процентами. Однако если деньги победителю нужны сразу, сумма выигрыша существенно сократится — на руки он получит "всего" $480,5 млн.

Именно такой вариант предпочли победители прошлого года, получившие в итоге вместо более чем $1,5 млрд лишь $983,5 млн, по $327,8 млн на каждый билет.

Участникам лотереи Powerball предлагается угадать шесть цифр — пять из 69 в первом блоке и еще одну из 26 во втором. Джекпот разыгрывается только при совпадении всех шести чисел, шансы на победу оцениваются как один к 292,2 млн. В нынешнем розыгрыше победу неизвестному везунчику принесли белые шары с номерами 6, 7, 16, 23, 26 и красный с номером 4.

Игрокам, угадавшим пять цифр из первого блока, но не сумевшим сорвать джекпот, Powerball выплачивает более скромные призы. Например, по итогам нынешнего розыгрыша на шесть билетов выпали призы в $2 млн, а на 34 билета — по $1 млн.