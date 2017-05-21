Альпинисты: отвесная скала у вершины Эвереста обрушилась

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bbcrussian.com
воскресенье, 21 мая 2017 г. 17:15
Одна из самых известных точек маршрута восходящих на Эверест (Джомолунгму) альпинистов - почти вертикальный склон, получивший название ступень Хиллари, - обвалилась, что делает покорение высочайшей горы мира еще более опасным.
© AP/Scanpix

Названный в честь руководителя первой экспедиции, покорившей вершину - новозеландца Эдмунда Хиллари - 13-метровый склон представлял собой гребень из снега и льда, который спортсменам необходимо было преодолевать по одному.

Как отмечают скалолазы, обвал породы могло вызвать крайне разрушительное землетрясение апреля 2015 года в Непале, при котором погибли более 8 тысяч человек, подземные толчки также вызвали оползни и сходы лавин.

Сама Джомолунгма тогда сдвинулась на три сантиметра.

"Не знаю, что нужно будет делать, когда снежного покрова не будет, поскольку сейчас там лежат огромные камни, с которыми будет весьма непросто сладить", - заметил британский альпинист Тим Моуздейл на странице "Экспедиции Эвереста" в "Фейсбуке".

По словам покорителя гор, в прошлом году он не смог проверить состояние ступени, поскольку та была засыпана плотным слоем снега, но в этом году он увидел лишь обломки камней на ее месте.

И при существовавшей ступени Хиллари очереди на подъем или спуск по ее плоскости могли означать смертельную опасность для задержавшихся в случае ухудшения погодных условий.

Как будет теперь организован порядок преодоления этого препятствия, путешественники не знают.

"В совершенно ясный день не имеет значения, задержались ли вы на полтора-два часа у ступени Хиллари, что совсем близко от вершины. Однако если погода меняется, это вопрос жизни и смерти", - говорил Би-би-си еще пять лет назад ветеран альпинизма сэр Крис Бонингтон.

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Альпинисты: отвесная скала у вершины Эвереста обрушилась (3)

Альпинисты: отвесная скала у вершины Эвереста обрушилась
Одна из самых известных точек маршрута восходящих на Эверест (Джомолунгму) альпинистов - почти вертикальный склон, получивший название ступень Хиллари, - обвалилась, что делает покорение высочайшей горы мира еще более опасным.

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