Алеппо до и после войны: как современная и древняя архитектуры стали руинами

Сирийская правительственная армия официально подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен.

Алеппо — один из древнийших городов мира. Предположительно, он был заселен уже в VI тысячелетии до нашей эры.

Вооруженное противостояние за контроль над Алеппо и его окрестностями развернулось в ходе гражданской войны в Сирии

в 2012 году и продолжается до сих пор.

Ожесточенные уличные бои и воздушные атаки превратили город в руины.

Фотографии довоенного времени были сделаны в 2008-2010 гг. Фото разрушенного города — в 2016 году.