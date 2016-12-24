Алеппо до и после войны: как современная и древняя архитектуры стали руинами

Сирийская правительственная армия официально подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен.
Алеппо — один из древнийших городов мира. Предположительно, он был заселен уже в VI тысячелетии до нашей эры.
Вооруженное противостояние за контроль над Алеппо и его окрестностями развернулось в ходе гражданской войны в Сирии
в 2012 году и продолжается до сих пор.
Ожесточенные уличные бои и воздушные атаки превратили город в руины.
Фотографии довоенного времени были сделаны в 2008-2010 гг. Фото разрушенного города — в 2016 году.