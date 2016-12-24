Алеппо до и после войны: как современная и древняя архитектуры стали руинами

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Lenta.ru
суббота, 24 декабря 2016 г. 13:51
Сирийская правительственная армия официально подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен.
© AFP/Scanpix

Алеппо — один из древнийших городов мира. Предположительно, он был заселен уже в VI тысячелетии до нашей эры.

Вооруженное противостояние за контроль над Алеппо и его окрестностями развернулось в ходе гражданской войны в Сирии
в 2012 году и продолжается до сих пор.

Ожесточенные уличные бои и воздушные атаки превратили город в руины.

Фотографии довоенного времени были сделаны в 2008-2010 гг. Фото разрушенного города — в 2016 году.

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